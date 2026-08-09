Calcio | Ceriale: Alessandro Balbis è il nuovo vice allenatore della Juniores

La nota biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio è lieto di annunciare l'ingresso di Alessandro Balbis nello Staff Tecnico della Juniores Regionale, dove ricoprirà il ruolo di Vice Allenatore al fianco di Mister Federico Fazio.

Per Balbis, parte integrante del gruppo dei “Ragazzi Terribili 2003”, si tratta di un gradito ritorno in biancoblù. Ha infatti indossato la maglia del Ceriale per quattro stagioni, crescendo nel Settore Giovanile dai Giovanissimi fino ad arrivare all'esordio e alle esperienze in Prima Squadra.

Nell'ultima stagione ha maturato la sua prima esperienza da collaboratore tecnico nel Settore Giovanile del Finale, un percorso che gli ha permesso di acquisire maggiori competenze sul ruolo.

"Per prima cosa vorrei ringraziare la Società Ceriale per avermi riaccolto come se non me ne fossi mai andato e sono contento di ritrovare un ambiente con persone sane. Poi vorrei ringraziare anche mister Fazio per l'opportunità che mi sta dando - dichiara Balbis -. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso insieme a persone che stimo e apprezzo molto. Il campionato sarà tosto, ma i ragazzi si impegneranno e su questo ne sono sicuro".