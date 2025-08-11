Calciomercato. Nicolò Alfano in campo per il primo allenamento dell'Imperia, tra gli aggregati anche Flavio Junior Bianchi

L’Imperia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia dopo il 'ribaltone' societario della scorsa settimana e il raduno di oggi pomeriggio ha acceso la curiosità dei tifosi. Tra i volti presenti al 'Vladimiro Marengo', di Diano Marina due nomi hanno attirato in particolare l’attenzione: Flavio Junior Bianchi e Nicolò Alfano. Due profili diversi, ma accomunati da un legame forte con il territorio e la storia del calcio a Imperia.

Flavio Junior Bianchi, nato e cresciuto calcisticamente nella Golfodianese, è un volto noto del panorama nazionale. A soli 10 anni fu notato dal Genoa, club con cui ha compiuto l’intera trafila delle giovanili. Dopo un prestito vincente al Torino, culminato nella vittoria della Coppa Italia Primavera, ha brillato nel 2019 conquistando il premio di miglior giocatore del Torneo di Viareggio. Successivamente ha indossato le maglie di Lucchese, Genoa (con esordio in Serie A e gol contro l’Empoli), e Brescia, dove è stato protagonista nei playoff promozione e ha rinnovato fino al 2026.

Al momento Bianchi si sta allenando con il gruppo agli ordini di Giancarlo Riolfo, in attesa di una prossima chiamata in Serie B.

Altro nome che ha catalizzato l’attenzione è quello di Nicolò Alfano, classe 1998, reduce dall’esperienza con l’Olginatese e con il Carpenedolo nell’Eccellenza lombarda. Il suo cognome non passa inosservato: è infatti il figlio di Pino Alfano, storico bomber dell’Imperia e icona del calcio locale. Attaccante dinamico e tecnico, Alfano era alla ricerca della possibilità di misurarsi nuovamente con il campionato di Serie D e l'Imperia potrebbe rivelarsi come la soluzione ideale.

Il raduno ha portato curiosità e – forse – qualche anticipazione sul futuro. Ora la palla passa alla dirigenza, chiamata a definire i prossimi passi.