Motori | Il 30 agosto arriva "Fast in Mioglia", spazio all'Enduro Country

Sarà Mioglia a ospitare domenica 30 agosto la “Fast in Mioglia”, manifestazione promozionale di Enduro Country organizzata dal Moto Club Segno.

La prova si svilupperà sulla formula della gara di due ore a coppie, con due categorie previste: Mista e Marathon. La partecipazione è aperta ai piloti nati dal 1951 al 2012, con ranking compreso tra 0,00 e SR. Essendo il percorso completamente chiuso, sarà inoltre consentito l’utilizzo delle moto da cross.

Le iscrizioni, attraverso la piattaforma Sigma FMI, sono aperte da lunedì 10 agosto alle ore 9 e resteranno disponibili fino alle 23 di venerdì 28 agosto. La quota di partecipazione è fissata in 45 euro, con un limite massimo di 90 iscritti.

Le verifiche amministrative si svolgeranno nella mattinata di gara, dalle 8 alle 9, mentre il via è previsto alle 11.30.