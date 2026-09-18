Motori | La pilota ingauna Lara Canepaccio è campionatessa italiana di MiniTrial Entry

La giovane pilota albenganese Lara Canepaccio ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana di MiniTrial Entry 2026 su moto Beta 80 a marce, al termine di una stagione che l’ha vista protagonista nel campionato nazionale.



L’ultima prova del campionato si è svolta il 13 settembre a Gaby in Valle d’Aosta, dove Lara ha ottenuto il punteggio in gara che le ha permesso di conquistare il titolo italiano con 9 punti di vantaggio dalla seconda classificata.

Un importante traguardo sportivo per la giovanissima albenganese che, a soli 10 anni, si distingue in una disciplina che richiede tecnica, concentrazione, equilibrio e grande determinazione.

Il successo di Lara assume inoltre un significato particolare anche per la sua famiglia: già lo scorso anno, infatti, era stata la sorella Giulia Canepaccio a conquistare il titolo italiano, facendo delle due sorelle protagoniste consecutive del campionato nazionale con il Motoclub Fiamme Oro.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Albenga desidero rivolgere a Lara le più sincere congratulazioni per questo importante risultato. Conquistare un titolo italiano è motivo di grande orgoglio e rappresenta il riconoscimento dell’impegno, della passione e della determinazione che Lara ha dimostrato durante tutta la stagione. È inoltre particolarmente bello vedere come, dopo il successo ottenuto lo scorso anno dalla sorella Giulia, anche Lara sia riuscita a raggiungere questo prestigioso traguardo. A entrambe vanno i nostri complimenti per aver portato e continuare a portare il nome di Albenga ai vertici dello sport nazionale”.

L’Amministrazione comunale si congratula con Lara Canepaccio per il titolo conquistato e le augura nuovi importanti successi per il futuro.



