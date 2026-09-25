Motori | Acrobazie sul Ponte Monumentale: Vanni Oddera e la Fondazione Gigi Ghirotti insieme per la 11ª edizione di “Non ti scordar di me”:

Genova si prepara ad accogliere l’11ª edizione di “Non ti scordar di me”, la storica iniziativa benefica promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS. L'evento principale trasformerà Piazza De Ferrari in un grande villaggio di solidarietà, sport, musica e spettacolo nella giornata di sabato 3 ottobre.
Per inaugurare ufficialmente questa nuova edizione — inserita nella cornice degli eventi del Fuori Salone — è stato organizzato un lancio stampa decisamente fuori dai schemi.
Lunedì 28 settembre, alle ore 13:00, la presentazione ufficiale si terrà presso le sale del MOG – Mercato Orientale (Via XX Settembre, 75r). Testimonial d'eccezione dell'incontro sarà Vanni Oddera, campione di freestyle motocross e da anni punto di riferimento nel panorama dei progetti solidali. Per l'occasione, Oddera regalerà alla città un teaser d'impatto visivo straordinario eseguendo uno spettacolare salto in moto sul Ponte Monumentale.
All'incontro con i media e con le autorità prenderanno parte anche il Prof. Franco Henriquet, Presidente della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS e Silvia Salis, Sindaca di Genova.