Enduro | La selezione ligure a Ceranesi per gli ultimi test in vista del Trofeo delle Regioni

La Liguria ha iniziato il proprio avvicinamento al Trofeo delle Regioni Enduro 2026, in programma il prossimo 4 ottobre a Pontremoli. La sede della competizione sarà in Toscana, ma la squadra ligure ha già avviato il lavoro in vista dell’appuntamento nazionale.

Il primo momento di preparazione si è svolto al Pro Park di Ceranesi, dove piloti e staff hanno potuto dedicarsi agli aspetti tecnici e alla messa a punto in vista della gara.

A seguire il gruppo è stato il tecnico Mario Bellavia, impegnato a lavorare con i componenti della rappresentativa regionale sui diversi elementi che potranno risultare determinanti a Pontremoli. La sessione ha permesso di approfondire la gestione dei tratti più impegnativi, la guida sui passaggi tecnici e le scelte da adottare durante la competizione.

Il Trofeo delle Regioni richiede infatti non soltanto prestazioni individuali, ma anche una buona organizzazione del gruppo. Proprio in quest’ottica, la giornata al Pro Park ha rappresentato anche un’occasione per consolidare l’intesa tra i componenti della rappresentativa.