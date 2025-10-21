Calcio, Coppa Italia di Serie D. Arbitro bergamasco per Pistoiese-Vado

Poco più di ventiquattr'ore e, per il Vado, sarà nuovamente tempo di scendere in campo dopo la vittoria sul campo del Sestri Levante. L'impegno infrasettimanale è quello dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie D dove i rossoblù affronteranno la Pistoiese.

L'Aia ha reso noto che a dirigere l'incontro sarà il signor Vincenzo Hamza Riahi della sezione bergamasca di Lovere, coadiuvato da Fabio Santo di Barletta e Alfonso Rocco di Castellammare di Stabia.

Fischio d'inizio allo stadio "Melani" fissato alle 20:30.