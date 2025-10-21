 / Calcio

Calcio | 21 ottobre 2025, 17:05

Calcio, Coppa Italia di Serie D. Arbitro bergamasco per Pistoiese-Vado

A dirigere l'incontro del "Melani" il fischietto di Riahi di Lovere

Poco più di ventiquattr'ore e, per il Vado, sarà nuovamente tempo di scendere in campo dopo la vittoria sul campo del Sestri Levante. L'impegno infrasettimanale è quello dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie D dove i rossoblù affronteranno la Pistoiese.

L'Aia ha reso noto che a dirigere l'incontro sarà il signor Vincenzo Hamza Riahi della sezione bergamasca di Lovere, coadiuvato da Fabio Santo di Barletta e Alfonso Rocco di Castellammare di Stabia.

Fischio d'inizio allo stadio "Melani" fissato alle 20:30.

