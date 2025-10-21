Cairese, ora è ufficiale: la panchina gialloblù dei valbormidesi a Roberto Floris

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, adesso c'è anche l'ufficialità: Roberto Floris è il nuovo allenatore della Cairese.

Questa la nota della società: "L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Roberto Floris è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Mister Floris è un tecnico di grande esperienza e profonda conoscenza della categoria. Nel corso delle sue quattro stagioni alla guida del Bra, ha raggiunto più volte i play-off, dimostrando capacità, continuità e grande competenza. Nell’ultima stagione ha allenato il Varese, proseguendo il suo percorso di crescita professionale".

"La società dà il benvenuto a Roberto e gli augura buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme importanti traguardi" si legge ancora.