Calcio | Coppa Italia Promozione: riprogrammati i quarti di ritorno

Cambia il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione 2026/2027. Le gare di ritorno, inizialmente previste in altra data, sono state riprogrammate a seguito dei rinvii dovuti all’allerta “Arancione” di domenica 18 ottobre 2026. Per quella giornata erano stati fissati i recuperi di mercoledì 4 novembre, e di conseguenza è stato necessario spostare anche le date della coppa.



Le gare di ritorno

Tutte le partite si disputeranno mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 20.00: