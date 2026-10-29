Calcio | Coppa Italia Promozione: riprogrammati i quarti di ritorno

Cambia il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione 2026/2027. Le gare di ritorno, inizialmente previste in altra data, sono state riprogrammate a seguito dei rinvii dovuti all’allerta “Arancione” di domenica 18 ottobre 2026. Per quella giornata erano stati fissati i recuperi di mercoledì 4 novembre, e di conseguenza è stato necessario spostare anche le date della coppa.
Le gare di ritorno
Tutte le partite si disputeranno mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 20.00:
- Q1: Finale – Virtus Sanremese Calcio, campo “Borel” di Finale Ligure (SV)
- Q2: Sestrese Bor. 1919 – Masone, campo “Piccardo” di Genova
- Q3: Calvarese 1923 – Angelo Baiardo, campo “Piombo” di Monleone di Cicagna (GE)
- Q4: Lerici F.C. – Levanto Calcio, campo “Falconara” di Lerici (SP)