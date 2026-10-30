Calciomercato | Tre risoluzioni ufficializzate. Oubakent, Erhahon e Pollero lasciano Cairese, Carcarese e Pontelungo

Il comunicato emesso ieri pomeriggio dal Comitato Regionale Ligure ha confermato la risoluzione per tre giocatori appartenenti alle squadre savonesi.
Hamza Oubakent lascia la Cairese, dopo essere stato uno dei colpi più importanti della sessione estiva della formazione valbormidese. L'attaccante, per motivi familiari, ha fatto rientro in Emilia.
In partenza dalla Val Bormida anche Jonathan Erhahon, l'esterno classe 2007, ex Ca de Rissi, non è infatti più un giocatore della Carcarese.
Saluta il Pontelungo invece Michelangelo Pollero, il centrocampista leva 2000, non ha più ufficialmente parte della rosa granata.