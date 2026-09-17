Calcio | Millesimo. Anche il sindaco Garofano si complimenta per il poker all'Alessandria: "Un’impresa fantastica"

Un pomeriggio da incorniciare, di quelli destinati a rimanere nella memoria di una comunità. Il Millesimo supera l’Alessandria con un netto 4-1 nella terza giornata del campionato di Serie D, girone A, e regala ai suoi tifosi una delle domeniche più emozionanti della storia recente del calcio giallorosso.

Una vittoria costruita con personalità e carattere, impreziosita dalla tripletta di Piacenza e dalla rete di Gualtieri. Quattro gol che hanno fatto esplodere la festa e acceso l’orgoglio nel paese valbormidese.

A celebrare l’impresa è anche il sindaco Francesco Garofano, che affida alle parole tutta la soddisfazione per una giornata speciale.

"Battere 4-1 una società di straordinaria tradizione come l’Alessandria è un’impresa fantastica", sottolinea il primo cittadino. "È una vittoria che resterà impressa nella memoria del calcio ligure e di tutta la Val Bormida".

Per il sindaco, però, il risultato va oltre i tre punti conquistati sul campo: "Di fronte a risultati del genere, è doveroso celebrare ed essere orgogliosi".

Al centro dei complimenti ci sono naturalmente i giocatori, ma anche tutto il gruppo che lavora quotidianamente intorno alla squadra. "Quello che stanno realizzando questi ragazzi, guidati da Mister Macchia e sotto la guida salda del Presidente Eros Levratto e di tutti i collaboratori, è qualcosa di eccezionale", afferma Garofano.

Una realtà sportiva che, secondo il sindaco, rappresenta ormai un motivo di orgoglio per l'intera comunità: "Come sindaco e come amministrazione comunale siamo profondamente orgogliosi di sostenere questo sogno e di camminare al fianco di una società che porta in alto il nome della nostra comunità".

Poi ci sono quei quattro gol che hanno scritto la cronaca della giornata. "Dietro questi gol — con la tripletta di Piacenza e la rete di Gualtieri — ci sono il lavoro, il sacrificio e la passione di una squadra e di una tifoseria meravigliose", sottolinea ancora Garofano.

Parole che restituiscono il senso di una domenica vissuta non soltanto dagli undici scesi in campo, ma da un'intera città. Il successo contro l'Alessandria ha infatti riunito squadra, società, amministrazione e tifosi in un'unica grande festa, trasformando una partita di campionato in un momento destinato a lasciare il segno.

E alla fine arriva il ringraziamento più semplice e diretto, quello rivolto ai protagonisti di questa prima parte di stagione: "Grazie ragazzi per le emozioni che ci state regalando".

Poi la frase che racchiude meglio di ogni altra il sentimento di una comunità: "Millesimo è tutta con voi".