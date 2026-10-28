Tennistavolo, Andrea Caviglia della ASD Toirano trionfa al Grand Prix della Coppa Liguria

Chiavari, con l'organizzazione del Villaggio Sport sezione Tennistavolo, ha organizzato la prima prova Grand Prix della Coppa Liguria 2026/2027.

Nella giornata di sabato 24 ottobre hanno partecipato alla competizione 6 tesserati della ASD Toirano. Cinque portacolori della società toiranese hanno preso parte al singolo maschile Sesta Categoria, con 51 partecipanti.

La vittoria finale è stata conquistata da Andrea Caviglia. Il tesserato della ASD Toirano ha compiuto un percorso netto, vincendo tutti gli otto incontri disputati. Nella prima fase Caviglia ha superato per 3-0 Filippo Norese, per 3-2 Tommaso Caprile e per 3-2 Gabriele Rizzo. Nel tabellone, dopo aver battuto in 4 set Michele Carmi, ha sconfitto per 3 a 1 Cristian Bergamini. Nei quarti di finale ha avuto la meglio in 4 set su Emanuele Simone; in semifinale ha prevalso 3-0 su Giulio Bertini. Nella combattuta finale con Navvab Kashiri, Andrea ha recuperato due volte un set di svantaggio, per poi imporsi 11-5 al quinto. Per Andrea Caviglia, quindi, un altro piazzamento sul gradino più alto del podio, cinque settimane dopo il primo posto all'Open7 di Bra.

Prestazione positiva anche per Giulio Marco Burastero, che ha raggiunto i quarti di finale. Nel girone di prima fase Burastero ha primeggiato battendo 3-0 Teodoro Andreoli, 3-1 Giacomo Mosè e 3-2 Francesco Baldini. Nei sedicesimi ha regolato in 4 set Lorenzo Bittarello; negli ottavi ha sconfitto 3-1 Simone Chiesa. Lo stop è arrivato contro Kashiri, poi finalista, vittorioso in 3 set.

Pur giocando alla pari coi rispettivi avversari, non sono riusciti a superare la prima fase Angelo Groccia, Antonio Quaglia e Claudio Siccardi. Angelo, dopo aver battuto in 4 set Massimiliano Ginocchio, è stato superato per 2-3 da Michele Carmi e per 1-3 da Mattia Conte. Antonio ha debuttato superando in 4 set Romeo Ielmini, poi ha ceduto al quinto set a Lorenzo Caprile ed è stato sconfitto 1-3 da Luigi Monge. Claudio ha perso in 4 set da Filippo Commendatore e da Mario Trovini, mentre è stato sconfitto 2-3 da Enea Bozzo.

Doppio impegno per Erica Siccardi, che ha preso parte a due tornei femminili. Nel Quinta Categoria ha superato in maniera brillante il girone, battendo 3-2 Gloria Sofia Santoiemma e 3-0 Kristina Krasovska. Nella semifinale è stata battuta in 4 set da Tetiana Goncharenko. Per Erica piazzamento sul podio, in terza posizione. Nel singolo Assoluto, Erica Siccardi non è riuscita ad impensierire le ben più esperte avversarie Lavinia Cerruti e Chiara Donetti.

La prossima prova Grand Prix della Coppa Liguria si disputerà martedì 8 dicembre.