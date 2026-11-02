Pugilato | Albenga in festa per Amelia Zamana: medaglia di bronzo ai World Boxing U19 Championships

Un risultato di grande prestigio per Amelia Zamana, atleta del Team Olimpia Albenga, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di pugilato “World Boxing U19 Championships”, disputati dal 14 al 28 ottobre a Budva, in Montenegro.



Amelia ha rappresentato la Nazionale italiana nella categoria 65 kg, affrontando un percorso internazionale impegnativo che l'ha portata fino alla semifinale mondiale.



Il suo cammino è iniziato il 17 ottobre con la vittoria ai sedicesimi di finale contro la pugile polacca Oliwia Malyszek. Il 21 ottobre, negli ottavi, ha affrontato l'inglese Rihanna Holden, atleta esperta e favorita sulla carta, riuscendo a imporre il proprio pugilato e a neutralizzare quello dell'avversaria, in un incontro che la stessa Amelia ha definito uno dei più belli della sua carriera.



Il 24 ottobre è arrivata la vittoria decisiva nei quarti di finale contro la cinese Yanrui Guo, un successo che le ha garantito l'accesso al podio mondiale. Il giorno successivo, in semifinale, Amelia ha affrontato la russa Bella Zueva, atleta con un'esperienza doppia rispetto alla sua e già più volte campionessa europea. L'incontro si è concluso con una sconfitta, che non toglie valore allo straordinario risultato raggiunto: una medaglia di bronzo mondiale.





Afferma Amelia Zamana: “È stato un Mondiale ricco di emozioni e tantissime risate che mi ha insegnato tanto. È stato un anno difficile, pieno di alti e tanti bassi. Prima di partire sono stata male, avevo 38 di febbre e giramenti di testa continui: sicuramente non il modo migliore per prepararsi a un Mondiale, ma non ho mollato. Ho deciso di dare tutto quello che mi era rimasto, ci ho voluto sbattere la testa e ci sono riuscita”.

Amelia ha voluto poi ringraziare tutte le persone che l'hanno accompagnata in questo percorso: “Un grazie speciale ai Maestri per aver creduto in me fino alla fine e per tutto questo anno molto complicato. Grazie al mio super papà e maestro che non ha mai smesso di starmi vicino, al mio team, il Team Olimpia Albenga, insieme al tecnico Fabio Brambilla, alla mia famiglia, alla mia fantastica nutrizionista Gaia Poggi e alle mie meravigliose compagne di squadra che sono state, per tutti questi giorni, la mia famiglia. Abbiamo tanto da lavorare, ma questa sicuramente è la strada giusta da percorrere”.





Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis si congratula con Amelia per il prestigioso traguardo raggiunto: “A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale rivolgo ad Amelia i più sinceri complimenti per questa straordinaria medaglia mondiale. Salire sul podio di un Campionato del Mondo rappresentando l'Italia è un risultato di grande valore, che premia il talento, la determinazione e il lavoro svolto quotidianamente in palestra. Mi ha colpito in particolare il racconto di Amelia, che testimonia come dietro a una medaglia ci siano sacrifici, difficoltà e la capacità di non arrendersi anche quando le condizioni non sono favorevoli. Complimenti a lei, ai suoi tecnici, alla sua famiglia e a tutto il Team Olimpia Albenga, che contribuisce a far crescere giovani atleti e a portare il nome della nostra città sui palcoscenici sportivi internazionali. Amelia è un bellissimo esempio per tanti ragazzi e ragazze”.