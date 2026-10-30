Golf | Campionato dei Circoli Liguri, la coppa al Golf Club Garlenda

Si è conclusa con grande partecipazione e una giornata all'insegna dello sport la prima edizione del Campionato dei Circoli liguri, disputato sul percorso del Golf Club Garlenda e riservato a tutti i circoli golfistici della Liguria.



Sono stati oltre 100 i giocatori scesi in campo in rappresentanza dei club liguri, dando vita a una competizione che, fin dalla sua prima edizione, ha confermato la volontà di creare un nuovo momento di incontro e confronto per l'intero movimento golfistico regionale.



Ad aggiudicarsi il titolo è stato il Golf Club Garlenda, al termine di una gara combattuta e partecipata, che ha visto confrontarsi sul percorso di Garlenda giocatori provenienti da tutta la regione. Nella categoria pareggiata invece, ad avere la meglio su tutti è stato il Golf Club Albisola.



Alla manifestazione ha preso parte anche la Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, insieme a una rappresentanza del movimento paralimpico, presenza che ha contribuito a sottolineare uno dei messaggi centrali che la Delegazione sostiene: un golf aperto, inclusivo e capace di unire le diverse componenti del movimento sportivo.



«Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa prima edizione – dichiara Cristina Costa Presidente del Golf Club Garlenda –. Accogliere oltre cento giocatori e tutti i circoli liguri sul nostro percorso è stato motivo di grande orgoglio. Al di là del risultato sportivo, la cosa più importante è stata vedere i club della nostra regione riuniti in una giornata di competizione, amicizia e condivisione. Ci sono tutti i presupposti perché il campionato dei Circoli liguri possa diventare un appuntamento atteso e consolidato nel calendario golfistico ligure».



Soddisfazione anche da parte della Delegazione Regionale della FIG Liguria. «Questa prima edizione ha dato un segnale importante – sottolinea Roberto Damonte Delegato Regionale FIG Liguria –. La grande partecipazione dimostra la vitalità dei nostri circoli e la voglia di sentirsi parte di un unico movimento regionale. La presenza della rappresentanza paralimpica rende ancora più significativo questo appuntamento e conferma quanto il golf possa essere uno sport inclusivo e accessibile. Ringrazio il Golf Club Garlenda, tutti i circoli partecipanti, i giocatori, le autorità locali e quanti hanno contribuito all'organizzazione della giornata».



La prima edizione si chiude dunque con un bilancio positivo e con l'obiettivo di dare continuità alla manifestazione, trasformando il campionato dei Circoli liguri in un appuntamento capace ogni anno di riunire e valorizzare il golf ligure.