Trekking urbano | tutto esaurito tra Albenga, Finale e Savona: aggiunti due nuovi appuntamenti

Tutto esaurito per le visite della XXIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in programma sabato 31 ottobre ad Albenga, Finale Ligure e Savona. La grande richiesta di partecipazione ha portato all’aggiunta di due nuovi appuntamenti pomeridiani, uno ad Albenga e uno a Finale Ligure, per consentire a più persone di prendere parte almeno a una tappa della giornata.

L’iniziativa, dedicata quest’anno al tema "San Francesco 1226-2026. Sulle tracce dell’essenziale", propone un itinerario attraverso le tre città del Ponente ligure e il loro patrimonio, che intreccia archeologia, arte, architettura e spiritualità. Sarà un’occasione per scoprire il territorio a passo lento, seguendo le tracce della presenza e della cultura francescana e mettendo in relazione luoghi e testimonianze di grande valore storico e culturale.

Il programma: da Albenga a Finale Ligure, fino a Savona

La giornata prenderà il via al mattino da Albenga, con ritrovo in piazza San Michele alle 8.45 e partenza alle 9. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più significativi del centro storico medievale: il Chiostro e piazza San Francesco, Santa Maria in Fontibus, la Torre Civica, il Battistero e piazza dei Leoni, fino alle Terme Romane di San Clemente. Sarà possibile aggiungere, facoltativamente, la visita alla mostra «Magiche Trasparenze», con biglietto a prezzo scontato.

Per soddisfare il gran numero di richieste, è stato aggiunto un secondo turno di visita, con partenza alle 15 da piazza San Michele.

Nel pomeriggio il trekking proseguirà a Finalborgo, con un itinerario dedicato alle testimonianze legate alla storia, all’arte e alla spiritualità francescana. Il percorso, con partenza alle 14.15 da piazza Garibaldi, toccherà la Basilica di San Biagio, l’ex Collegio Aycardi, oggi sede dell’Archivio Storico del Finale, e la Pieve del Finale.

Anche in questo caso è stato fissato un nuovo appuntamento, con ritrovo alle 16.30 presso la Pieve del Finale, per ripercorrere a ritroso le tappe nel centro storico di Finalborgo.

La terza e ultima città della giornata sarà Savona, con partenza alle 17.30 dal porticato di accesso alla Pinacoteca civica, in piazza Chabrol 1. L’itinerario «Un francescano illustre. Le arti a Savona ai tempi di Francesco della Rovere, Papa Sisto IV» accompagnerà i partecipanti all’interno di Palazzo Gavotti, sede della Pinacoteca civica, per approfondire le testimonianze artistiche e storiche legate alla presenza francescana e alla figura di Francesco della Rovere, divenuto papa con il nome di Sisto IV.

Tre città in rete, con Tpl Linea partner e sponsor tecnico

La Giornata Nazionale del Trekking Urbano rappresenta il primo progetto organizzato congiuntamente dai Comuni di Albenga, Finale Ligure e Savona nell’ambito di un percorso di collaborazione avviato per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo nel territorio.

A rafforzare questa dimensione unitaria è la partecipazione di Tpl Linea in qualità di partner e sponsor tecnico. L’azienda metterà a disposizione un autobus elettrico per un servizio navetta gratuito, che collegherà le tre città e faciliterà gli spostamenti tra le diverse tappe, all’insegna della mobilità collettiva e sostenibile. L’iniziativa contribuirà a valorizzare il territorio e le attività che ne promuovono la conoscenza e la fruizione.

La collaborazione tra i Comuni di Albenga, Finale Ligure e Savona si inserisce in un più ampio progetto per mettere in rete l’offerta culturale e museale. Sono previste anche agevolazioni per visitare i Musei civici di Albenga e Savona e il Museo Archeologico del Finale. L’obiettivo è invitare i visitatori a proseguire la scoperta del patrimonio delle tre città, in un percorso di valorizzazione condivisa che si integra con la Rete dei Musei della Provincia di Savona.

Il progetto è realizzato con la collaborazione della Fondazione Oddi di Albenga, dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, del MUDIF – Museo Diffuso del Finale, dei Musei civici di Savona e della Fondazione De Mari.

Programma delle visite

Albenga – percorso mattutino: ritrovo alle 8.45 in piazza San Michele; partenza alle 9.

Albenga – nuovo appuntamento pomeridiano: ritrovo alle 15 presso l’Ufficio IAT, in piazza San Michele.

Finale Ligure – percorso pomeridiano: partenza alle 14.15 da piazza Garibaldi, a Finalborgo.

Finale Ligure – nuovo appuntamento pomeridiano: ritrovo alle 16.30 presso la Pieve del Finale.

Savona: partenza alle 17.30 dalla Pinacoteca civica, in piazza Chabrol 1.

Collegamenti Tpl LINEA – navetta gratuita

Servizio gratuito per un massimo di 40 partecipanti.

Andata

Albenga, piazza del Popolo: ore 13.15 → Finalborgo, Porta Testa: ore 14.

Finale Ligure, stazione FFSS: ore 16.45 → Savona, via Paleocapa, angolo via Pia: ore 17.30.

Ritorno

Savona, piazza Mameli: ore 19.15 → Finale Ligure, stazione FFSS: ore 20.

Finale Ligure, stazione FFSS: ore 20.10 → Albenga, piazza del Popolo: ore 20.45.

Contatti per informazioni

Albenga: IAT Albenga – 335 5366406 – iat@comune.albenga.sv.it

Finale Ligure: Ufficio IAT – contact@visitfinaleligure.it

Savona: Musei civici – musei@comune.savona.it – 019 8310256.