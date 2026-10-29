Sport in Liguria | La regione è tra le più “atletiche” d’Italia: quasi 192mila tesserati, Savona cresce del 29,4%

La Liguria conferma una vocazione sportiva profonda. Secondo i dati ufficiali del CONI riferiti al 2024, sono 191.901 gli atleti tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA), distribuiti in 2.024 società attive sul territorio. Rispetto al 2022, quando i tesserati erano 164.231, la crescita è netta.



Il record di Savona

Tra le quattro province, è quella di Savona a mettere a segno l’exploit più evidente. Con 42.964 atleti e 454 società, il territorio savonese registra l’aumento percentuale più alto di tutta la regione: +29,4%, pari a 9.762 praticanti in più rispetto a due anni prima. Cresce sensibilmente anche l’organico tecnico, con 181 tra tecnici e allenatori in più (quasi +10%).

C’è però un dato in controtendenza: Savona è la provincia che perde più società affiliate, scese da 472 a 454 (-18, pari al -3,8%).



La fotografia delle province

La parte del leone la fa la Città Metropolitana di Genova, che da sola raccoglie più della metà degli atleti liguri: 103.522 tesserati e 992 società. Dopo Savona si collocano:

La Spezia: 26.396 atleti e 310 società

Imperia: 19.019 atleti e 268 società



Quinti in Italia per densità di sportivi

Il dato che più rende orgogliosa la regione riguarda l’incidenza dello sport sulla popolazione. Con 12.937 tesserati ogni 100.000 abitanti, la Liguria è quinta in Italia, preceduta soltanto da Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Marche. Anche sul fronte delle strutture il piazzamento è di rilievo: le 136 società ogni 100.000 abitanti valgono l’ottava posizione nazionale.



Cosa praticano i liguri

Sul podio degli sport più diffusi, in linea con il trend nazionale, c’è la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che ha superato il calcio (FIGC), oggi secondo. Il carattere ligure emerge invece al terzo e quarto posto, occupati da Vela (FIV) e Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS). Il CONI indica la vela come uno degli sport cardine della regione, insieme al Friuli Venezia Giulia, mentre la FIPSAS è seconda per numero di società affiliate, subito dietro al calcio. La top five si chiude con la Pallavolo (FIPAV).



Operatori sportivi in crescita

Aumenta anche chi lavora dietro le quinte: gli operatori sportivi passano da 29.614 a 31.563. Sono 17.842 i dirigenti societari, 10.202 i tecnici e allenatori e 3.519 gli ufficiali di gara.



Il divario di genere

Resta ancora marcata, pur in graduale riduzione, la differenza tra uomini e donne: dei 191.901 tesserati, 128.848 sono maschi e 63.053 femmine.

Una nota: il testo di partenza parla di “provincia di Savona”, ma nella stessa frase usa “Città Metropolitana” per Genova, quindi ho mantenuto la distinzione. Se preferisci un titolo più sobrio o una versione breve per i social, dimmelo e la preparo.