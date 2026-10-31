Libertas | Successo per la prima edizione del Memorial Gianpiero Bracco dedicato alla danza e al canto

Si è svolta a Cairo Montenotte la prima edizione del Memorial Gianpiero Bracco, manifestazione dedicata alla danza e al canto organizzata dall'A.s.d. Atmosfera Danza Cairo Montenotte, in collaborazione con il Centro Regionale Libertas Liguria e con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte.

L'evento ha rappresentato un'occasione di confronto e valorizzazione per giovani artisti, impegnati nelle diverse categorie di danza e canto. Nel corso della giornata, i partecipanti hanno avuto modo di esibirsi davanti a una giuria qualificata, mettendo in mostra le proprie capacità.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il vicesindaco di Cairo Montenotte, Roberto Speranza, e il delegato CONI e presidente regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno. La giuria della danza era presieduta da Raffaele Paganini, già ballerino del Teatro alla Scala di Milano, affiancato dal ballerino e coreografo internazionale Afshin Varjavandi.

La conduzione della manifestazione è stata affidata alla cantante cairese Alice Ghione.



I risultati della danza

Nella categoria Kids il primo posto è stato conquistato da Enea Quaglia, davanti a Ginevra Castello e Martina Pirotto.

Tra gli Junior si è imposta Francesca Bruzzo, seguita da Vittoria Oddera e Benedetta Monge. Nella competizione riservata ai gruppi, successo per Fit Dance Crew, con Fit Dance Emotion al secondo posto.

Il riconoscimento della Giuria Giovani per la danza è stato assegnato a Francesca Bruzzo.



I risultati del canto

Anche la competizione canora ha registrato una partecipazione significativa e un livello tecnico apprezzato dalla giuria, composta dal maestro Luca Pitteri, docente di conservatorio e già coinvolto in trasmissioni televisive come Amici di Maria De Filippi, Io Canto Family e Io Canto Generation, dalla cantante e doppiatrice Brigida Cacciatore, ex concorrente di Amici, e da Afshin Varjavandi.



Questi i classificati nelle diverse categorie:

Kids

Laura Silvestri

Giacomo Bottiglioni

Andra Lavinia Piciorus e Stella De Pace



Junior

Gabriele Angelo Montalva

Daniel Musa

Klarisa Bajraktari



Over 18

Agnese Rizzo

Francesca Aiello

Giorgia Perata



Over 35

Adriano Serra

Annamaria Parma

Maria Clotilde Muzio (Mariclò)



Sono stati inoltre assegnati alcuni riconoscimenti speciali: Gabriele Angelo Montalva ha ricevuto il Premio Giuria Giovani, Daniel Musa il Premio Famiglia Bracco, mentre Laura Silvestri è stata proclamata vincitrice assoluta.

Borse di studio e qualificazioni

Oltre ai premi di categoria, la manifestazione ha previsto l'assegnazione di borse di studio per importanti stage formativi. Alcuni partecipanti delle sezioni danza e canto hanno inoltre conquistato l'accesso alla fase regionale del campionato italiano Performer Cup.

La prima edizione del Memorial Gianpiero Bracco ha così riunito sport, arte e spettacolo, offrendo uno spazio di espressione a interpreti di diverse fasce d'età. La giornata si è conclusa con le premiazioni e la soddisfazione degli organizzatori, che hanno dato vita a un'iniziativa dedicata alla memoria di Gianpiero Bracco e alla valorizzazione dei talenti del territorio.