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Calcio | 18 settembre 2026, 19:33

Calcio | Vado - Pescara, le info sui biglietti: settore ospite chiuso

Tagliandi acquistabili solo in prevendita

Calcio | Vado - Pescara, le info sui biglietti: settore ospite chiuso

È aperta la vendita dei biglietti per Vado - Pescara, sfida valida per la sesta giornata di Serie C.

I tagliandi potranno essere acquistati online sul circuito Vivaticket, oppure presso le rivendite autorizzate Vivaticket: la Tabaccheria Sartelli di Sestri Levante e Prattours di Albisola Superiore.

Per disposizione del Ministero dell'Interno, il settore ospiti resterà chiuso e sarà vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella Regione Abruzzo. Resterà invece regolarmente aperto il settore distinti.

Si segnala inoltre che i botteghini dello stadio rimarranno chiusi: non sarà pertanto possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio il giorno della gara.

Per l'accesso all'impianto sarà infine necessario esibire, oltre al titolo valido, un documento d'identità che attesti il luogo di residenza.

Redazione

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