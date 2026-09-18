Calcio | Vado - Pescara, le info sui biglietti: settore ospite chiuso

È aperta la vendita dei biglietti per Vado - Pescara, sfida valida per la sesta giornata di Serie C.
I tagliandi potranno essere acquistati online sul circuito Vivaticket, oppure presso le rivendite autorizzate Vivaticket: la Tabaccheria Sartelli di Sestri Levante e Prattours di Albisola Superiore.
Per disposizione del Ministero dell'Interno, il settore ospiti resterà chiuso e sarà vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella Regione Abruzzo. Resterà invece regolarmente aperto il settore distinti.
Si segnala inoltre che i botteghini dello stadio rimarranno chiusi: non sarà pertanto possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio il giorno della gara.
Per l'accesso all'impianto sarà infine necessario esibire, oltre al titolo valido, un documento d'identità che attesti il luogo di residenza.