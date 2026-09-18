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Calcio | 18 settembre 2026, 20:19

Calciomercato | Colpo in attacco per il Mallare, presentato Matteo Favara

Calciomercato | Colpo in attacco per il Mallare, presentato Matteo Favara

L'annuncio dei lupi:

La Società Calcio Mallare è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2026/27 con Matteo Favara, attaccante, classe 2001.

Nel corso della sua carriera, Matteo ha vestito le maglie di Celle Riviera e Pontelungo in Promozione, e di Altarese e Veloce in Prima e Seconda Categoria

Con la maglia dell’Altarese, nella stagione 2022/23, ha realizzato 14 reti, mentre nella stagione 2024/25, con la Veloce, ha contribuito alla vittoria del Campionato di Seconda Categoria, mettendo a segno 12 reti.

Attaccante dotato di struttura fisica, qualità tecniche e capacità realizzative, Matteo va a completare il pacchetto offensivo a disposizione di mister Fiori.

La Società,lo staff e i tifosi tutti danno il benvenuto a Matteo e gli augurano una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia rossoblù.

cs

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