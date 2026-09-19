Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Speranza e Sassello chiudono la fase a gironi in anticipo

Doppia sfida in anticipo nel Girone 5 di Coppa Liguria di Prima Categoria: Speranza e Sassello scenderanno in campo oggi pomeriggio alle 15:00.
I rossoverdi di mister Ponte e l'Old Boys Rensen guidano il raggruppamento a quota quattro punti, ma è il 10-2 inflitto dai savonesi ai valligiani a far pendere dalla loro parte la classifica avulsa.
Lo Speranza sarà comunque chiamato a espugnare il campo della Rossiglionese per puntare alla qualificazione, ancora potenzialmente in corsa per la qualificazione, mentre i biancoblu saranno di scena ad Arenzano.