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Calcio | 05 novembre 2026, 11:36

Calcio | Ribaltone Imperia, esonerato mister Lerda

Calcio | Ribaltone Imperia, esonerato mister Lerda

Non è stato un avvio di stagione facile per l'Imperia, tanto da arrivare al terzo allenatore nel giro di pochi mesi.

Dopo la rottura con Riolfo è stato infatti ufficializzato l'esonero di mister Franco Lerda, dopo il derby pareggiato 0-0 in casa della Sanremese.

Lerda lascia con un bottino di 15 punti in 10 partite, a -12 dalla capolista Alessandria.
 

La nota ufficiale:

"L'Imperia Calcio comunica che mister Franco Lerda è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra.

La società ringrazia Lerda per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli un buon proseguimento per il resto della carriera".

Redazione

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