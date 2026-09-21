Volley | Cuneo batte Cannes ad Alassio, la squadra di Battocchio vince la Alassio Sanremo Cup (FOTO E VIDEO)

Spettacolare, emozionante e più combattuto di quanto non dica il punteggio di 3-0 (25-19, 25-21, 25-20) in favore dei piemontesi. Il Test Match tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Cannes Volley Ball, primo atto del Memorial Dado Tessitore, va in archivio con ampia soddisfazione degli organizzatori e del pubblico (600 spettatori circa) presente al Palaravizza di Alassio.

Per Cuneo (unico assente l’iraniano Poriya) seconda uscita stagionale dopo il confronto contro l’Acqui di A3, debutto assoluto per il club della Costa Azzurra, privo di tre nazionali impegnati agli Europei: il libero della Francia Diez e i tedeschi Mohwinkel e Peter.

Una sfida, rivincita di quella andata in scena un anno fa a Imperia (allora finì 3-1 per Cuneo), iniziata in ritardo di 45’ a causa della coda con cui ha fatto i conti il team della Granda in A10 e conclusasi con tanti applausi per i protagonisti e per le ginnaste della Asd Move Up, coordinate dall’istruttrice Amina Tomasi, che si sono esibite nelle pause tra i set e al termine della contesa.

I premi individuali sono andati al centrale del Cuneo Lorenzo Codarin quale mvp Sames; all’opposto francese dell’Acqua Sant’Anna, Nathal Feral (18 punti a referto), quale top scorer Morenews; al polacco Jacob Bucki (Cannes) quale giocatore più spettacolare Enoteca del Roero; al capitano dei transalpini, Omar Biglino, quale giocatore al bacio Balzola.

Un riconoscimento speciale per il “ritorno a casa” è stato consegnato, dall’ex giocatore di Serie A, l’alassino Cesare Chiozzone, ad Alessandro Acquarore, nuovo regista del Cannes dopo tre campionati a Trento, cresciuto nel vivaio dell’Alassio Volley. Una bottiglia del miglior Vermentino d’Italia (in base all’esito del concorso nazionale di Diano Castello) è stato omaggiato, quale auspicio per la nuova stagione, ai due allenatori (Matteo Battocchio e Lucio Oro) da Elena Calvini dell’omonima cantina sanremese.

Numerose le autorità presenti alla premiazione: Marco Melgrati e Roberta Zucchinetti, sindaco e assessore allo sport del Comune di Alassio; Rocco Invernizzi, consigliere regionale e comunale; Alessandro Cartasso e Salvatore Clemente, consigliere regionale e presidente territoriale Fipav, Roberto Pizzorno, delegato provinciale Coni; Giuseppe, Debora, Tommaso e Angelica Tessitore; Giancarlo Bertolotto e Ornella Testa, presidente e segretario Alassio Volley; Igor Colombi, direttore generale Gesco; Cesare Fagnani e Paolo Marelli, presidente e vice Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

Sul fronte cuneese hanno preso parte all’evento anche i rappresentanti di tre importanti aziende che sostengono la seconda partecipazione consecutiva in SuperLega: Stefania Tartaglia, trade marketing manager di Acqua Sant’Anna; il senatore Marco Perosino, presidente dell’Enoteca Regionale del Roero; Andrea Massarenti, ad di Sames Estintori.

L’appuntamento, inserito nell’ambito della 42a Sanremo Cup XXXIV Memorial Dado Tessitore, è stato proposto da Gesco Alassio e NLP Sanremo, con la collaborazione di Alassio Volley e Fipav, con il patrocinio di Regione Liguria, Comuni di Alassio e Sanremo e Coni Liguria. Local partner: Laboratorio Ct, Fudi Mercato Super, Fratelli Carli, Balzola e North Sails Alassio.

Per quanto riguarda il Tessitore, ora l’attenzione si sposta sui due tornei giovanili previsti a Sanremo nei weekend del 26-27 settembre (Under 15 femminile) e 10-11 ottobre (Under 15 maschile), con squadre in arrivo dalla province di Imperia, Savona, Genova, Cuneo, Torino, Milano, Piacenza e dalla Costa Azzurra. La conferenza stampa di presentazione è fissata per domani, lunedì 21, alle ore 12.30 presso la sala giunta del Comune di Sanremo (Palazzo Bellevue).







Feral ha ricevuto la targa More News - Svsport come top scorer della partita da Enrico Anghilante e dal sindaco di Alassio, Marco Melgrati.









LE PAROLE DI COACH BATTTOCCHIO

«Abbiamo fatto bene alcune cose – commenta coach Matteo Battocchio – ma ci sono anche aspetti che dobbiamo correggere molto velocemente, soprattutto l'inizio del primo set. Dobbiamo essere onesti: loro erano in formazione nettamente rimaneggiata e avevano diverse assenze importanti».

«Siamo una squadra molto nuova – prosegue il tecnico – e alcuni giocatori hanno lavorato insieme soltanto da tre o quattro allenamenti. Ci vuole quindi un po' di tempo. Ci sono state cose che hanno funzionato e altre che, secondo me, non hanno funzionato bene: dobbiamo essere bravi a comprenderle e lavorare su noi stessi affinché vengano fatte in maniera differente».

Battocchio sottolinea anche il valore della competizione interna: «Una grossa fortuna che abbiamo quest'anno è avere tanti giocatori che possono giocare da subito. Questo sta alzando il livello degli allenamenti e anche quello della competizione interna, sempre nel rispetto dei ruoli. Chi parte un gradino dietro deve provare a superare l'altro e questo crea un circolo virtuoso: io cerco di migliorare e tu, per mantenere il tuo posto, devi migliorare».





TABELLINO

ACQUA SANT'ANNA CUNEO – CANNES 3-0

(25-19, 25-21, 25-20)

ACQUA SANT'ANNA CUNEO: Argilagos 3, Feral 18, Codarin 11, Mosca 4, Champlin 6, Strehlau 7, Loubeyre (L). Entrati: Coscione, Volpe, Giraudo, Barberio. N.e.: Cavaccini, Cakic.

Allenatore: Matteo Battocchio.

CANNES: Acquarone 2, Biglino 6, Bucki 14, Rodrigues 9, Gastaud-Bouali 4, Froment 4, Neraud. Mautin (L). N.e.: Peter, Van der Ent, Mohwinkel, Diez, Erman, D'Arcy, Timothe.

Allenatore: Bravo.

MVP: Lorenzo Codarin

Top scorer: Nathan Feral, 18 punti

Premio spettacolarità: Jacub Bucki