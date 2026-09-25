Volley | Ottanta candeline per la Federazione, anche il Comitato Ponente è pronto ai festeggiamenti

La Federazione Italiana Pallavolo nel 2026 compie 80 anni. Otto decenni di storia che hanno fatto diventare la pallavolo il secondo sport più praticato in Italia.





Un traguardo importante che la FIPAV ha deciso di festeggiare attraverso un percorso di celebrazioni che si articolerà durante l’anno, legando simbolicamente l’Italia attraverso eventi e attività che ripercorreranno la storia della pallavolo italiana.





Il Comitato Territoriale Liguria Ponente, che comprende le province di Savona e Imperia, aprirà le celebrazioni con un evento in programma domenica 27 settembre alle ore 12.00 sulla nave “Pascal Lota” di Corsica Sardinia Ferries, terminal Forship di Vado Ligure. La struttura federale è guidata attualmente dal presidente Salvatore “Ciccio” Clemente con un comitato formato dal vice Giuseppe Privitera e dai consiglieri Eva Oliveri e Roberto Parodi, con l’aiuto dietro le quinte degli insostituibili Aldo De Martin e Roberto Magnanego. Il numero dei tesserati è in continua crescita superando la quota di duemila persone che a vario titolo fanno parte del movimento, fra giocatori e giocatrici, dirigenti, allenatori, fisioterapisti e componenti degli staff di ben trenta società.





Nel corso dell’evento, che sarà occasione per rivivere la storia del volley sul territorio, saranno conferiti importanti riconoscimenti ai personaggi che anno contribuito a diffondere e far crescere la pallavolo nelle province di Savona e Imperia.





In qualità di testimonial dell’evento saranno presenti due atleti di assoluto prestigio. SIMONE PARODI, schiacciatore sanremese che ha brillato in serie A per molti anni, arrivando anche a indossare la maglia della Nazionale. “Ogni maledetta domenica”, per citare un famoso film, in campo con Cuneo, Corigliano, Verona, Macerata, Piacenza, Latina, Siena, Firenze, ma anche in Polonia. E poi c’è sempre il sapore dell’azzurro e della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Al suo fianco ci sarà VALERIA PAPA, schiacciatrice ligure che, dopo aver provato la famosa scarpetta magica, da bambina in un negozio a Genova, ha scalato il mondo della pallavolo giocando per tanti anni in serie A, conquistando la promozione con la maglia di Bolzano e poi a Busto Arsizio, Scandicci, Roma, Vallefoglia e Chieri, conquistando il cuore dei tifosi anche in Brasile nel Flamengo, in Germania nel Potsdam e negli Stati Uniti nel San Diego.





A presentare la cerimonia saranno PAOLO INGROSSO, giocatore originario di Fortaleza (Brasile), affermatosi in Italia come schiacciatore in serie B, ma soprattutto campione italiano di beach volley, e ALICE FERRARI, già Miss Eleganza Liguria e semifinalista a Miss Italia.





Cinque i personaggi che verranno premiati e ricordati per aver costruito le fondamenta su cui si basa il movimento della pallavolo tra Varazze e Ventimiglia. Il premio consiste in una medaglia coniata appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.





Saranno premiati:





GIULIO CARLINI: nel 1972 venne nominato dal Coni di Savona come delegato della neo costituita delegazione provinciale Fipav. Da lì è iniziata una lunga storia. Fu lui a portare anche la Nazionale femminile a partecipare, sempre negli anni Settanta, alle prime edizioni del trofeo “Ravizza” di Alassio, dove hanno sfilato le più importanti squadre del panorama italiano.





FRANCESCO VERCELLI: nel 1969 ha iniziato l’attività partecipando al corso per aspiranti arbitri/allenatori. E nel 1972, quando Carlini fu designato delegato della neo costituita delegazione provinciale Fipav, venne nominato fiduciario arbitri fino alle elezioni federali del 1977. Nel 1973 promosso arbitro nazionale. E poi? Alle elezioni del 1977, che decretano la nascita del Comitato provinciale Fipav di Savona, ne diventa il primo presidente. Come fiduciario arbitri sceglie a sua volta il giovane fischietto (già nazionale) Salvatore “Ciccio” Clemente.





ALDO DE MARTIN, oggi a capo della commissione gare che organizza i campionati, ma da sempre presente nel mondo della pallavolo, iniziando nel 1974 e fondando, insieme ad un gruppo di amici, la società U.S. Borgo San Moro a Imperia. Grazie a lui e ad altri grandi appassionati ad Imperia è arrivata persino la serie A femminile con la Maurina.





ENRICO CHIAVARI (premio alla memoria) iniziò la sua carriera come dirigente sportivo con l’atletica, diventando presidente della Polisportiva San Martino di Imperia (che a sua volta era una delle prime società della provincia affiliate alla Fipav). Scoprì il mondo della pallavolo e se ne innamorò. Nel 1982 fondò la Lega Pallavolo Sanremo, che riuniva le migliori società matuziane, diventandone presidente.





ANGELO BESIO (premio alla memoria) è stato l’allenatore che ha acceso la fiamma della pallavolo nel Savonese, partendo dall’allora società Santa Cecilia di Albisola, nel 1948, e partecipando da giocatore al primo campionato regionale su un campo sterrato. Anni dopo, come allenatore, arrivò a sfiorare la serie A femminile. Dalla fusione tra Santa Cecilia e Alba Docilia nacque il mito della DueA. Nel 1984 con “altri amici di buona volontà” fondò una nuova società, l’Albisola Volley.



