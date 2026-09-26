Rari Nantes Savona | Polti e Giotta Lucifero aprono a una nuova fase: "Serve un salto in avanti, questo club non è solo la piscina Zanelli" (FOTO E VIDEO)

Si è svolta ieri, venerdì 25 settembre, la presentazione delle Prime Squadre di Nuoto Artistico e di Pallanuoto, nonché dei programmi della Rari Nantes Savona per la stagione sportiva 2026/2027.

L’evento si è tenuto nella Sala Caduti di Nassirya del Palazzo della Provincia di Savona, presentato da Laura Sicco.

Un’occasione speciale nella quale la società biancorossa ha lucidato l’argenteria, presentandosi con le idee chiare: una Rari che guarda al futuro e che, in attesa degli sviluppi sull’affidamento della piscina Zanelli, contesa con l’Amatori Nuoto Savona, ha annunciato un nuovo e importante progetto di collaborazione nel Ponente ligure.

Dopo il saluto in apertura del presidente Daniele Polti, che ha esordito ringraziando Giuseppe Gervasio e tutto il CDA uscente, il direttore generale Nicola Giotta Lucifero ha annunciato un gemellaggio con l’amministrazione comunale di Imperia e con il Doria Nuoto Loano 2000. Un progetto ambizioso, con l’obiettivo di costruire un vero e proprio asse di collaborazione nel Ponente ligure, favorendo nuove opportunità di confronto e sinergia tra realtà sportive e istituzioni.

E per l'occasione non poteva mancare Sarah Rizea, protagonista nella squadra di Nuoto Artistico e, da pochi giorni, Miss Italia 2026.