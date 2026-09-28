Volley | Sanremo Cup, Assicenter River regina dell’Under 15: festa al Mercato dei Fiori per le piacentine (Foto)

E' l’Assicenter River di Rivergaro a mettere la propria firma sul torneo Under 15 femminile, secondo appuntamento della 42a Sanremo Cup XXIV Memorial Dado Tessitore, andato in scena nel weekend appena trascorso sui campi del polo sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea. Alla loro prima partecipazione nella Città dei Fiori, le piacentine hanno dominato la manifestazione, chiudendo il torneo a punteggio pieno e soprattutto senza lasciare nemmeno un set alle avversarie. Un percorso netto, che ha permesso alla formazione emiliana di conquistare il primo posto con 15 punti, al termine dei 15 incontri disputati nelle due giornate di gara.

Sul podio sono salite anche le ragazze del Volley Team Finale, allenate da Alessandro Giordano, e della Sdp Mazzucchelli Sanremo, guidate da Paolo Ciancarelli e Giorgio Lanteri. Entrambe hanno chiuso a quota 9 punti, con lo scontro diretto a premiare le savonesi e a consegnare quindi il secondo posto al Volley Team Finale. Quarta piazza per l’Albenga Volley di Daniele Di Vicino e Roberto Capezio, seguito dalla Slurp Nlp Sanremo di Silvia Cimino e Michela Valenzise e dal Volare Arenzano di Giulia Ottonello. Una classifica che ha raccontato due intense giornate di pallavolo giovanile, con sei formazioni impegnate sui campi del Mercato dei Fiori.

Non sono mancati, come da tradizione della Sanremo Cup, i riconoscimenti individuali alle protagoniste del torneo. Il premio per la miglior palleggiatrice è andato a Melissa Manca dell’Assicenter River, mentre Sofia Secondo della Slurp ha ricevuto il riconoscimento come schiacciatrice. Rosita Vicini del Finale è stata premiata come centrale, Rebecca Gandelli della Mazzucchelli come opposta ed Eleonora Brignone del Volare Arenzano come libero. Il titolo di MVP è stato invece assegnato ad Aurora Bonon dell’Albenga, premiata anche con la targa in ricordo di Piero Tosi.

La targa in memoria di Enrico Chiavari, destinata all’allenatore della squadra vincitrice, è stata consegnata a Massimiliano Carbonetti, coach dell’Assicenter River, coadiuvato in panchina da Paolo Bozzoni. Spazio anche ad alcuni premi speciali che hanno arricchito la giornata conclusiva. Bianca Verani ha festeggiato direttamente in campo i suoi primi 13 anni, mentre un riconoscimento è stato riservato alle tre più giovani protagoniste della manifestazione, tutte classe 2015: Nina Borri, Giulia Mesiano e Andrea Balestra. Un ulteriore momento che ha sottolineato la vocazione della Sanremo Cup alla valorizzazione delle giovani atlete.

L’Assicenter River entra così nell’albo d’oro della manifestazione, raccogliendo il testimone dalle formazioni che avevano conquistato le precedenti edizioni: L’Alba Volley nel 2025, nella categoria Under 16, Bam Monvi Mondovì nel 2024, sempre in Under 16, e Paladonbosco Genova nel 2023. Alla giornata finale non sono mancate le presenze istituzionali e degli esponenti del mondo della pallavolo e dello sport. Presenti Giuseppe Tessitore con la moglie Debora e i figli Tommaso e Angelica, Monica Neuhoff in rappresentanza di Fipav Liguria, Anna Longordo Tosi e Claudio Frascarelli della Polisportiva dei Fiori e presidente della Ginnastica Riviera dei Fiori, partner Nlp.

A rappresentare la società organizzatrice c’era inoltre l’intero staff della Nlp Sanremo, con il presidente Cesare Fagnani, il vicepresidente Paolo Marelli e la direttrice sportiva Tiziana Ferreri. Nel corso della giornata conclusiva ha fatto visita all’impianto anche l’assessore allo sport e turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, che ha salutato organizzatori e partecipanti. La manifestazione si conferma quindi un appuntamento capace di unire agonismo, formazione e memoria, nel segno di una tradizione che da oltre quattro decenni accompagna la pallavolo giovanile nella Città dei Fiori.

Ora l'attenzione si sposta sul terzo e ultimo appuntamento del Memorial Tessitore, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. In campo ci sarà un torneo internazionale Under 15 maschile, con una partecipazione di assoluto livello. Oltre a due formazioni del Ponente ligure, saranno presenti i campioni uscenti del Volley Parella Torino, Allianz Diavoli Rosa Milano, Lab Travel Cuneo, Colombo Genova e Gas Sales Piacenza, tutte squadre che hanno preso parte alla Finale Nazionale di categoria nel maggio 2026. Completerà il quadro la formazione francese del Mougins Côte d'Azur.

In palio, per la formazione che riuscirà a conquistare il torneo, ci sarà anche il pass per il prestigioso Memorial Mikael Brugnara, competizione nazionale di altissimo livello che si svolgerà a inizio marzo a Trento. La 42a Sanremo Cup Memorial Tessitore si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo e con il supporto del Laboratorio CT Sanremo, il contributo del Comune di Sanremo e della Regione Liguria e il patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Imperia, Panathlon Club Imperia-Sanremo e Csen Imperia. Un altro appuntamento che porterà sui campi della Città dei Fiori alcune delle migliori realtà giovanili della pallavolo italiana e internazionale.