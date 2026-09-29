Volley | Il Toirano vince il torneo Under 17 "Sotto la Torre" di Mondovì

Un successo di pubblico, agonismo e grande pallavolo giovanile: la domenica del 27 settembre ha visto andare in scena a Mondovì l'edizione 2026 del torneo maschile Under 17 "Sotto la Torre". Un appuntamento ormai fondamentale nel calendario precampionato, che quest'anno ha registrato un salto di qualità importante: oltre alle collaudate realtà piemontesi, si sono aggiunte ben quattro formazioni liguri, a testimonianza di una crescita di prestigio e valore tecnico che valica i confini regionali.

In campo si sono affrontate le formazioni determinate a testare i propri automatismi in vista dell'imminente avvio della stagione ufficiale: Parella, Vbc Mondovì, Pallavolo Alba, Sanremo, Santa Sabina, Chieri e Toirano hanno dato vita a una giornata di gare intense e avvincenti.

Buone indicazioni sono arrivate anche da parte della giovane squadra monregalese guidata da mister Federico Ronco che, grazie anche ai nuovi innesti, sta già incominciando a mostrare una propria precisa identità di gioco.

Alla fine a sollevare il trofeo più alto è stato il Toirano. La formazione ligure ha conquistato il titolo al termine di una finalissima condotta con grande autorevolezza, superando per 2-0 i rivali del Chieri e portando così la coppa in Liguria. Gradino più basso del podio per un pimpante Parella, che nella finalina per il terzo e quarto posto si è imposto sul Sanremo, chiudendo una manifestazione ricca di spunti positivi per tutti i tecnici coinvolti.

L'organizzazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Gran Caffè Aragno Restaurant per la cura e la preparazione dei pasti destinati agli atleti e agli staff, e a Il Podio Sport per aver fornito i premi e il materiale per le premiazioni finali.