Calcio | Addio a mister Gabriele Sabatini, l'ex tecnico di Ligorna e Fezzanese è morto nella notte

Il mondo sportivo ligure piange Gabriele Sabatini, scomparso nella notte all'età di 50 anni.

La sua storia sportiva era cominciata nel vivaio dello Spezia, poi il Fo. Ce. Vara, la storica Sarzanese 1906 e il Magra Azzurri. Mezzala tecnica era entrato nei ranghi del vivaio del Milan, prima di essere fermato per un infortunio alla caviglia. Trovò comunque modo di dispensare la sua classe nei campi del calcio locale, per poi iniziare la carriera da allenatore in club importanti come Magra Azzurri, Ligorna e Fezzanese.

Alla famiglia Sabatini le più sentite condoglianze dalla redazione di Svsport.it.