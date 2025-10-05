 / Calcio

Calcio, Albingaunia. Colpo alla frontiera, Ciravegna e Greco piegano il Ventimiglia

Ingauni in vetta con Virtus Sanremese e Golfodianese

Allo stadio “Simone Morel” di Ventimiglia l’Albingaunia conquista tre punti imponendosi per 2-0. Gli ospiti sbloccano il risultato al 30′ del primo tempo con un rigore trasformato da Ciravegna.

In avvio di ripresa, al 6′, Greco firma il raddoppio approfittando di un pallone in area. Il Ventimiglia prova a reagire, ma la difesa ospite chiude tutti gli spazi. Nel finale l’Albingaunia gestisce il vantaggio e porta a casa una vittoria meritata, la seconda consecutiva in campoinato, che permette alla squadra di mister Poggi di rimanere nel pacchetto di testa insieme a Virtus Sanremese e Golfodianese

VENTIMIGLIA 0 – ALBINGAUNIA 2

MARCATORI: 30' Ciravegna rig. - 51' Greco 

VENTIMIGLIA:
Cariello, Cabizzosu, Massullo, Riggio, Luci, Ala, Aretuso, Bastita, Schittzer, Arena, Vieni.

Allenatore: Oneglio
 

ALBINGAUNIA:
Manti, Savona, Fazio, Gerosa, Greco, Plando, Gibertini, Gastaldi, Ciravegna, Marquez, Secco
A disposizione: Massabò, Bianco, Buttu, Gaino, Masha, Milazzo, Nida, Pollio, Secco.

Allenatore: Poggi

ARBITRO: Virgilio
 

Redazione

