Calcio | Finale. La doppietta di Vuillermoz rilancia la squadra di Alessi: "Devo dire grazie, con questa squadra sono tornato in carreggiata"

E' stato l'uomo copertina e il grande protagonista della sfida contro la Praese. Con una bella doppietta, l'attaccante Filippo Vuillermoz ha trascinato il Finale a una vittoria di fondamentale importanza, rilanciando i giallorossoblu nei piani alti della classifica. Al termine del match, l'attaccante giallorosso ha analizzato la gara, raccontando le sue sensazioni, l'unione dello spogliatoio e il profondo legame che lo unisce all'ambiente e allo staff tecnico.



Ecco le sue parole:

«È stata una prestazione importante, con la giusta determinazione e da squadra. Giocando palla a terra siamo riusciti a fare la nostra partita contro un avversario ostico.

Per quanto riguarda i gol sono davvero contento, non sono un giocatore che segna tantissimo, ma ogni giorno in allenamento cerco di lavorare duro per migliorarmi ed essere sempre più decisivo, soprattutto nelle partite che contano di più. La cosa più importante resta sempre il risultato del gruppo: firmerei per non segnare se la squadra vince 3-0.

Il gruppo? E' semplicemente stupendo. Ci sono tanti giovani bravi e disponibilissimi, affiancati da elementi più esperti che sanno mantenere l'ambiente unito. Figure come il capitano o Youri sono fondamentali per trasmettere l'anima giusta alla squadra.

Sullo staff posso solo spendere parole di stima e rispetto. Due anni fa mi hanno accolto in un momento della mia carriera un po' particolare, in cui non riuscivo ad allenarmi con continuità. Con calma e fiducia mi hanno rimesso in carreggiata. Ho iniziato la stagione un po' in ritardo e dovrò assentarmi ancora un paio di settimane per ferie già programmate, ma qui mi trovo davvero bene».