Calcio | Serata da secondo posto per il Millesimo, Macchia: "L'impegno di tutta la rosa è impeccabile, ma manteniamo i piedi a terra"

Una prova di forza e maturità. Il Millesimo cala il poker in casa della Fezzanese (0-4) e si regala una domenica da protagonista assoluta, conquistando temporaneamente il secondo posto in classifica, in attesa del posticipo della Biellese, e la prima vittoria esterna.

Una prestazione mai in discussione, incanalata subito sui binari giusti con un avvio travolgente. Il match si sblocca nelle prime battute grazie a una disattenzione del portiere di casa, ma è l'impianto di gioco degli ospiti a dominare la scena per tutto il primo tempo, chiuso con un margine rassicurante e la sensazione di un controllo totale della gara.

Nel post-partita, mister Fabio Macchia ha espresso tutta la propria soddisfazione, pur mantenendo il consueto profilo cauto:

«Abbiamo approcciato benissimo la gara, disputando un grandissimo primo tempo e creando tantissime occasioni. Avevamo diverse assenze importanti, ma chi è sceso in campo ha risposto con grande personalità. Nel secondo tempo siamo stati bravi a gestire il risultato senza rischiare nulla.»

Il tecnico si dimostra particolarmente orgoglioso della crescita del gruppo e della continuità rispetto al lavoro avviato nella passata stagione:

«La nostra ossatura, lo sapete, è quella dell'anno scorso, integrata da tanti giovani e da ragazzi che stanno mettendo un impegno impeccabile. Fa piacere ricevere attestati di stima dalle altre società e dagli altri allenatori, ma il nostro obiettivo primario resta sempre quello di fare i punti necessari per la salvezza prima possibile. Ce li teniamo stretti e continuiamo a lavorare così. Sinceramente non so dire quale sia il nostro ingrediente segreto, probabilmente è un'insieme di fattori diversi: ora è giusto godersi il momento e cavalcarlo, tenendo però sempre presenti la forza dei nostri avversari e l'evoluzione che in breve tempo potrà avere l'intero girone".