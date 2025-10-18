 / Calcio

Calcio | 18 ottobre 2025, 12:49

Calcio, Seconda Categoria Inizia oggi il programma dei gironi A e B, sono tre gli anticipi in calendario

Tutti e due i gironi ponentini del campionato di Seconda Categoria avranno il proprio antipasto nel pomeriggio odierno.

Nel Girone A è in rampa di lancio la terza giornata, con uno sguardo rivolo all'estremo ponente grazie a Camporosso Under 21 - Carlins Boys e Oneglia Under 21 - Albingaunia Under 21 (entrambe le gare inizieranno alle 18:00).

Seconda giornata invece per il gruppo B, con la Carcarese Under 21 che è pronta a ricevere la Priamar. I biancorossi proveranno a guadagnare i primi punti dopo la sconfitta di Murialdo, mentre i rossoblù sono pronti a salire in Val Bormida per dare seguito al successo sulla Spotornese.





 

Redazione

