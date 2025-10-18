Calcio, Prima Categoria B. Il Multedo stoppa nel recupero la serie vincente dell'Olimpic. Goleada del Voltri sulla Virtus Don Bosco

Manca ancora all'appello Audace Campomorone - Rabona Via dell'Acciaio, ma buona parte degli anticipi della quarta giornata del girone B di Prima Categoria sono andati già in archivio.
La notizia di giornata è l'interruzione della serie vincente dell'Olimpic, fermato nel recupero dal Multedo. Rossoverdi avanti a metà ripresa con il rigore di Gatto, riequilibrata al 93' da Bruno.
Sprinta nel secondo tempo la Bolzanesete sulla Dinamo Apparizione (doppietta di Ivaldo e Montarsolo), mentre la Virtus Don Bosco si scioglie davanti al VOltri 87 dopo aver trovato il gol di vantaggio con Perrone. Le reti genovesi portano le firme di D'Alessandro (doppietta), Tenca, Marcato e Zarro.
La classifica
Olimpic 1971 – 10 *
Campese F.B.C. – 7
Voltri 87 – 7 *
Bolzanetese Virtus – 7 *
Dinamo Apparizione – 7 *
Old Boys Rensen – 5
Rabona Via Dell'Acciaio – 5
Multedo 1930 – 5 *
Pegliese – 4
Rossiglione – 4
Valsecca Calcio – 4
Speranza 1912 F.C. – 4
Sciarbo & Cogo Calcio – 3
iVirtus Don Bosco – 3
Audace Campomorone – 1
Veloce 1910 – 0
*una partita in più