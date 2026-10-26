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Calcio | 26 ottobre 2026, 14:42

Calcio | Castello lancia in orbita la Baia Alassio: il gol col Borgo Incrociati vale il terzo posto

Calcio | Castello lancia in orbita la Baia Alassio: il gol col Borgo Incrociati vale il terzo posto

Colpo esterno per la Baia Alassio, capace in un colpo solo di imporre il primo stop interno al Borgo Incrociati e di prendersi il terzo posto in classifica. A decidere la sfida è stata la rete di Castello al 45', proprio sul finire del primo tempo,  un gol che ha permessi ai ragazzi di mister Sardo di poter gestire con ordine il vantaggio nella ripresa.

Per le vespe arriva quindi la seconda affermazione consecutiva, dopo il successo della scorsa settimana sulla Virtus Sanremese.
 

BORGO INCROCIATI - BAIA ALASSIO 0-1

Marcatori: 45' Castello.
 

Borgo Incrociati: Bellegotti, Gennari, Gueye, Severi, Lembo, Diana, Crosetti, Marella A., Miracoli, Olanda, Forlani. 

Allenatore: Mangiatordi
 

Baia Alassio: Vinci A., Vinci S., Parodi, Beluffi L., Messaoud, Lufi, Melegazzi, Vindigni A., Castagna, Faedo, Castello. 

Allenatore: Sardo
 

Arbitro: Falamischia di Savona.

Redazione

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