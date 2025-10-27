Calcio. Presentato il progetto per il nuovo Bacigalupo, investimenti per 4.5 milioni di euro: "Sintetico, gradinata e impiantistica, obiettivo 2027/2028"

Un progetto in quattro lotti da 4 milioni e mezzo con il rifacimento del manto in sintetico, della gradinata e dell'impiantistica, la messa in sicurezza della tribuna e la demolizione della curva sud

Il restyling tanto atteso dello stadio Valerio Bacigalupo ora è sulla carta con il Comune che presenterà la richiesta di finanziamento alla Regione sul fondo strategico regionale con una previsione di inizio dei lavori che viene stimata nell'autunno del 2026 e l'inaugurazione in tempo per la stagione 2027-2028.

Questa mattina l'assessore allo sport Francesco Rossello ha illustrato la progettazione puntualizzando tutto l'iter e i passaggi dei prossimi mesi.

L'impianto versa infatti da anni in uno stato di evidente e avanzato degrado e a seguito della verifica di idoneità statica condotta sull’intero complesso, erano emerse nei mesi scorsi rilevanti criticità strutturali che interessano principalmente le tribune lato ovest, la gradinata est, le curve nord e sud – già interdette – oltre ai locali tecnici e di servizio posizionati al di sotto delle strutture portanti. Le problematiche rilevate attengono a fenomeni di degrado propri delle strutture in cemento armato, come il

distacco diffuso del copriferro, l’ossidazione e la corrosione delle armature, il distacco e la perdita di continuità dei frontalini e dei giunti, oltre a situazioni di potenziale pericolo correlate alla penetrazione di umidità e infiltrazioni d’acqua, con progressiva carbonatazione del calcestruzzo, criticità cui si aggiungono l’assenza di adeguate protezioni superficiali, difetti generalizzati di impermeabilizzazione e carenze nelle verifiche di resistenza sismica di taluni elementi secondari;

L'amministrazione comunale ha così deciso di procedere alla redazione di un progetto esecutivo relativo alle opere strutturali e impiantistiche necessarie come strumento tecnico imprescindibile per programmare e realizzare interventi di riqualificazione finalizzati a garantire il recupero dell’agibilità almeno parziale dell’impianto, perseguendo il duplice obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente, arrestarne il degrado e, al contempo, assicurare condizioni di sicurezza statica, impiantistica e funzionale idonee a consentire la graduale riapertura al pubblico delle aree interessate.

Con lo scopo di assicurare una più agevole e razionale cantierabilità delle opere oltre a garantire una gestione efficiente e proporzionata delle risorse economiche disponibili, l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere alla suddivisione del progetto complessivo in lotti funzionali autonomi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti prioritari per conseguire nel breve termine l'agibilità delle gradinate con lo scopo di consentirne la fruibilità e l'apertura al pubblico, consentono di poter programmare un intervento complessivo di ristrutturazione dell'impianto che tenga conto anche della necessità di eseguire gli interventi di mitigazione idraulica del rio Molinero, corrente nelle immediate vicinanze delle tribune lato Ovest dello stadio;

Con quello scopo potrà essere programmato un intervento che preveda l'abbattimento delle tribune lato ovest, previa ristrutturazione dei locali situati sotto le gradinate di Via Cadorna per realizzare nuovi spogliatoi e servizi, oltre che l'abbattimento delle curve già attualmente inagibili, nonché l'ampliamento delle gradinate situate nella parte ad est per consentire un aumento della capienza dello stadio. L'intervento di ristrutturazione terrà pertanto conto della necessità di intervenire anche sul Rio Molinero per consentire i lavori di mitigazioni consistenti nella demolizione della copertura dello stesso e l'innalzamento degli argini, interventi che interferiscono con le attuali uscite di sicurezza delle tribune lato ovest.

IL PROGETTO (verrà inviata la richiesta di finanziamento alla Regione per i lotti 1-2-4, per il terzo lotto il Comune richiederà finanziamenti/cercherà risorse in un'altra fase)

Lotto 1 - Opere Impiantistiche : Gli interventi previsti con il lotto 1 del progetto riguardano il complessivo adeguamento degli impianti tecnologici dello stadio, con opere che interessano la rete idrica, il sistema di drenaggio e l’impianto elettrico generale. In particolare, per l’adduzione idrica si prevede il rifacimento della distribuzione dei locali sottostanti la tribuna lato Via Chiabrera tramite nuove tubazioni coibentate e protette, idonee a garantire la durabilità dell’impianto e la possibilità di manutenzioni mirate. Sul lato Via Cadorna, le condotte esistenti verranno sostituite con tre nuove dorsali distinte, realizzate con materiali conformi agli standard UNI e predisposte anche per futuri ampliamenti funzionali.Un intervento di particolare urgenza riguarda il sistema di drenaggio del tunnel di collegamento tra spogliatoi e campo, oggi inutilizzabile a causa dell’allagamento dovuto al guasto delle pompe: si procederà quindi alla sostituzione integrale dell’impianto con nuove pompe di sollevamento, quadro elettrico di gestione e un sistema di alimentazione di emergenza che garantisca la continuità di funzionamento anche in caso di interruzione della rete elettrica. Per quanto riguarda l’impianto elettrico generale, il progetto prevede la sostituzione e l’adeguamento dei quadri, del gruppo di continuità e del gruppo elettrogeno, nonché la posa di nuove linee e cavidotti. È inoltre programmata la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza conforme alle normative tecniche e sportive vigenti, e l’installazione di un impianto di rivelazione e allarme incendio, integrato da sistemi speciali di diffusione sonora e sicurezza, così da garantire il pieno rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi e delle normative CEI e UNI applicabili.

Totale complessivo dell'opera: 595mila euro (di cui 200mila euro somme a disposizione del Comune).

Lotto 2 - Messa in sicurezza strutturale delle tribune e alla sistemazione della gradinata lato Via Cadorna: Gli interventi previsti con il lotto 2 del progetto sono finalizzati a ripristinare la sicurezza e la fruibilità parziale dell’impianto sportivo “Valerio Bacigalupo”, mediante opere di carattere strutturale, conservative e di manutenzione straordinaria delle gradinate e delle tribune. Le lavorazioni proposte sono state concepite per eliminare le condizioni di rischio per l’utenza e per gli spazi sottostanti, garantire la durabilità degli elementi portanti e rendere cantierizzabili in modo efficiente le successive fasi esecutive. Gli interventi si articolano, nella loro sostanza tecnica, in opere di rifacimento strutturale delle solette gradonate danneggiate, ripristini locali dei pilastri e dei coronamenti, rimozione delle porzioni pericolanti delle parti aeree nonché operazioni diffuse di protezione superficiale e di impermeabilizzazione.

Totale complessivo dell'opera: 870mila euro ( di cui 238.754 euro somme a disposizione del Comune)

Lotto 3 - Demolizione della curva nord e interventi di risanamento conservativo, finitura e impermeabilizzazione delle tribune: L’intervento in oggetto riguarda opere mirate alla finitura delle strutture della tribuna ovest e alla demolizione della curva sud in stato di avanzato degrado. Per l’Area “A”, gli interventi riguardano il completamento funzionale della tribuna inferiore e superiore mediante impermeabilizzazione, protezione e finitura delle superfici in calcestruzzo. Sono previste lavorazioni di liscatura e verniciatura protettiva dei gradoni con resine poliuretaniche elasticizzate, ripristino dei giunti di dilatazione, dei pilastri e dei coronamenti in calcestruzzo mediante malte tixotropiche e rivestimenti

bicomponenti protettivi, oltre al trattamento anticorrosivo e alla verniciatura delle carpenterie metalliche. Le superfici intonacate interne ed esterne saranno risanate e tinteggiate con cicli specifici per ambienti esterni e interni. Per l’Area “C”, è prevista la demolizione completa della curva sud, ormai inagibile e pericolante, con l’asporto e smaltimento dei materiali in impianti autorizzati e la sistemazione finale dell’area a verde per consentirne il futuro utilizzo e garantire la sicurezza e la piena percorribilità dei collegamenti tra gradinate est e ovest.

Totale complessivo dell'opera: 1 milione e 320mila euro (di cui 363.927 euro somme a disposizione del Comune)

Lotto 4 – Rifacimento manto in erba sintetica: Il sistema “erba sintetica” sarà conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e dalla I.R.B., e sarà in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento “LND STANDARD”approvato dalla C.I.S.E.A. in data 7 Dicembre 2018 e del Rugby Turf Performance Specification nella versione dell'Aprile 2016, e successivi aggiornamenti ed integrazioni ovvero sarà omologata per le norme LND standard e omologabile FIFA Quality PRO. Il nuovo sistema prevede la posa di un manto sintetico con fibra monofilamento h 62 mm, intaso in sabbia silicea e intaso prestazionale 100% vegetale, su shockpad drenante in granulo SBR e poliuretano di spessore 18 mm. Il progetto prevede inoltre il rifacimento completo del sottofondo e del sistema di drenaggio verticale, con posa di geotessile, strati granulari a granulometria decrescente e tubazioni drenanti in PE microforato collegate a pozzetti e canalette perimetrali, al fine di assicurare la perfetta permeabilità e la durabilità del campo anche in caso di forti precipitazioni. Contestualmente verrà realizzato un impianto di irrigazione automatizzato, con vasca di accumulo interrata da 10 m3 e sei irrigatori a scomparsa, per il mantenimento delle condizioni ottimali di gioco e la regolazione della temperatura superficiale del manto.

Totale complessivo dell'opera: 1 milione e 700 mila euro ( di cui 313.557 euro somme a disposizione del Comune).

Totale generale tra i quattro lotti: 4,485,289.35 euro