Pattinatggio. Orgoglio MM70, quattro atleti sul podio nazionale AICS

Domenica 26 novembre si è svolta a Piacenza la Rassegna Nazionale AICS di pattinaggio freestyle, per la disciplina del Roller Cross.

La ASD MM70 Skate Roller Sports, accompagnata dall’allenatrice Francesca Gervasio, ha partecipato con quattro atleti nella sezione Giovani Promesse.

I ragazzi sono stati davvero bravi e si sono distinti nelle rispettive categorie:

Categoria Cuccioli: 1ª posizione per Jasmine Robaldo

Categoria Giovanissime Femmine: 2ª posizione per Bianca Laterza

Categoria Giovanissime Femmine: 3ª posizione per Diana Vinotto

Categoria Ragazzi Maschi: 2ª posizione per Ettore Peirano

La società si è dichiarata molto soddisfatta dei risultati ottenuti dagli atleti e prosegue con la preparazione in vista della nuova stagione.

