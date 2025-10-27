Pattinatggio. Orgoglio MM70, quattro atleti sul podio nazionale AICS

Domenica 26 novembre si è svolta a Piacenza la Rassegna Nazionale AICS di pattinaggio freestyle, per la disciplina del Roller Cross.
La ASD MM70 Skate Roller Sports, accompagnata dall’allenatrice Francesca Gervasio, ha partecipato con quattro atleti nella sezione Giovani Promesse.
I ragazzi sono stati davvero bravi e si sono distinti nelle rispettive categorie:
Categoria Cuccioli: 1ª posizione per Jasmine Robaldo
Categoria Giovanissime Femmine: 2ª posizione per Bianca Laterza
Categoria Giovanissime Femmine: 3ª posizione per Diana Vinotto
Categoria Ragazzi Maschi: 2ª posizione per Ettore Peirano
La società si è dichiarata molto soddisfatta dei risultati ottenuti dagli atleti e prosegue con la preparazione in vista della nuova stagione.