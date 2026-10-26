Calcio | Ceriale. Il guizzo di Beluffi vale un punto con il San Cipriano: "Pari utile, per noi è stata una gara di carattere" (VIDEO)

Un pareggio che vale molto più di un semplice punto. Il Ceriale agguanta il San Cipriano grazie a una prova di grande carattere e determinazione, come sottolineato da Beluffi, autore del gol del definitivo pareggio.

Una partita in salita per i biancazzurri, condizionata da un episodio sfortunato: «Siamo partiti subito con uno sfortunato autogol – ha spiegato la punta di Mambrin – e non abbiamo giocato come sappiamo e come vuole il mister, finendo per impanicarci un po'».

Nonostante le difficoltà sul piano del gioco, la squadra ha saputo tirare fuori gli attributi: «Abbiamo fatto una gran partita di carattere, lottando su tutte le seconde palle». Un atteggiamento battagliero che ha premiato gli sforzi collettivi: «È arrivato questo gol in mischia, in scivolata. Quando non riesci a vincere, l'importante è non perderla».