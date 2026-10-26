Calcio | Vado. Finalmente il gol per Matteo Ferro: "Lo cercavo da molto, felice di poterlo dedicare alla mia fidanzata"

Una cavalcata da una parte all'altra del campo, con la determinazione e la gamba giusta per riuscire a mettere a segno il gol partita.

Matteo Ferro si è preso le luci della ribalta contro l'Ostiamare, mettendo a segno a pochi minuto dal novantesimo la rete che ha permesso al Vado di espugnare il terreno della squadra laziale.

Nel post-partita,l'esterno di mister Riolfo subito condividere la grande emozione per un gol inseguito a lungo:

"Sono molto contento per questa rete, era da un po' di tempo che lo cercavo. Sono contento sia per me stesso che per la squadra: lavoriamo ogni giorno molto sodo."

Il momento positivo in campo si inserisce all'interno di un percorso di crescita personale importante, caratterizzato dal salto di categoria fuori dalla "zona under" e dalla totale sintonia con lo staff tecnico e la dirigenza:

"Questo è un anno molto importante per me, uscendo dalla zona protetta degli under. Sono molto contento di giocare, della considerazione del mister e della fiducia dell'intero ambiente. Ringrazio anche il direttore Mancuso, pronto a spronarmi ogni giorno."

Guardando invece al futuro e ai traguardi personali sul fronte realizzativo, Ferro preferisce mantenere i piedi per terra,concentrandosi sul lavoro quotidiano e sulla costante ambizione di migliorarsi:

"Personalmente preferisco concentrarmi sugli obiettivi a breve termine, su quelli a lungo termine fatico un po' di più. L'ambizione, però, è di migliorarsi costantemente rispetto alla stagione precedente"

In chiusura, non poteva mancare una dedica speciale per la gioia vissuta sul rettangolo verde, riservata a una persona speciale:

"Ho dedicato il gol alla mia fidanzata: me lo chiede sempre e sono stato contentissimo nel riuscire ad accontentarla"