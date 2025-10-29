Nuoto. Parata di stelle per il 51° Trofeo Nico Sapio con il ritorno di Thomas Ceccon

Il 51° Trofeo Nico Sapio, a cura di Genova Nuoto e My Sport, si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 novembre. Appuntamento, al My Sport Village Sciorba, con una presenza di campioni in arrivo non solo da tutta Italia ma anche dall’estero.



Dopo aver incantato il pubblico nel 2023, Thomas Ceccon raggiunge nuovamente Genova forte dei primati italiani stabiliti nei 200 dorso e 200 stile libero a Toronto. Un oro, un argento e due bronzi in due Olimpiadi: l’azzurro si misurerà nei 200 misti con la stella di casa, Alberto Razzetti, finalista a Parigi 2024 in tre specialità. Ci sarà anche Simone Cerasuolo, campione mondiale a Singapore 2025 nei 50 rana. Attenzione a Lorenzo Zazzeri, argento e bronzo nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici nella 4x100 stile libero (argento a Singapore), a Lorenzo Mora, undici volte medagliato ai Mondiali in vasca corta, e Alessandro Miressi, un argento e due bronzi olimpici. Filippo Megli e Alessandro Ragaini si confronteranno nei 200 stile libero, Luca De Tullio alla prova nei 1500. In campo femminile, fari puntati su Costanza Cocconcelli, Arianna Castiglioni, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci e Lisa Angiolini.

Dagli Stati Uniti, arriva Hunter Armstrong, due volte campione olimpico prima a Tokyo 2020 nella 4x100 mista e poi a Parigi 2024 nella 4x100 stile libero. Protagonista più volte in Coppa del Mondo, arriverà a Genova anche il connazionale Finn Brooks. I fari saranno puntati anche sullo svizzero Noè Ponti, bronzo nei 100 farfalla a Tokyo 2020, argento ai Mondiali di Singapore nei 50 e nei 100 farfalla. Massima attenzione anche alle prestazioni dell’austriaco Leon Opatril, allo svizzero Marius Toscan e allo statunitense Brian Benzing.

Venerdì 7 e sabato 8 novembre le finali saranno alle 16:30, domenica 9 novembre il programma giornaliero sarà dedicato a Esordienti e Ragazzi.



Il 51° Trofeo Nico Sapio è sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova.