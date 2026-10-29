Giudice Sportivo | Promozione. Le sanzioni di fine ottobre. Il FInale perde Bellotti, Virtus Sanremese al Borel senza mister Fiuzzi in panchina

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 25/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA Euro 150,00
PRAESE 1945
Per aver permesso ad una persona non presente in distinta di accedere alla zona degli spogliatoi e ivi rivolgere al ddg espressioni ingiuriose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/12/2026
MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)
Perché rivolgeva al AA1 un’espressione ingiuriosa.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2026
FRANCIA MATTEO (BORGO INCROCIATI)
Al 35' 1 TR nel contesto delle numerose proteste della panchina si alzava in piedi e urlava nei confronti della terna espressioni offensive ed irriguardose. Al del termine del 1 TR aspettava la terna nel tunnel per protestare.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/11/2026
TRIOLO LORENZO (OLIMPIC 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
CONFORTI MATTEO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MONTEROSSO SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
AMMONIZIONE (I INFR)
FILENI FABRIZIO (PRAESE 1945)
PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)
MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/12/2026
PENNACCHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
Perché rivolgeva al DDG reiterate espressioni ingiuriose ed offensive.
SQUALIFICA FINO AL 19/11/2026
BRIGNOLI DAVIDE (SAN FRANCESCO LOANO)
SQUALIFICA FINO AL 5/11/2026
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA
FIUZZI LUCA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BEROGNO GIANNI (OLIMPIC 1971)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB GENOA)
SCALVINI TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RAGHER MICHELE ALBERTO (SESTRESE BOR. 1919)
Al termine della gara, correva dalla porta fino all’area avversaria andando testa a testa con un giocatore avversario e spintonando altri giocatori.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VULPES SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
Al termine della gara rivolgeva ad un avversario un’espressione ingiuriosa.
(sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
HALAJ SERGIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MAGISTRELLI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)
ANZALONE MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CASTELLO FABRIZIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
MIRANDA SORVILLO RAFFAELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
COSTA AMEDEO (LERICI F.C.)
CASTROPIGNANO MATTEO (MAGRA AZZURRI)
VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)
BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
APRILE MATTEO (SAN CIPRIANO)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BERON CANO EMILIANO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PRINA SEBASTIANO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CANOVI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)
COCCONI LUCA (ANGELO BAIARDO)
MESSAOUD AYOUB (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
VINCI ALESSANDRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
VINDIGNI ALESSIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
OLANDA NICOLO (BORGO INCROCIATI)
FRIULI FABIO (CA DE RISSI SG)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
FIORI GIACOMO (CANALETTO SEPOR)
GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
LAPPERIER NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MORETTI FABIO (FINALE)
BRUZZESE JACOPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BENMOUMEN SOUHAIL (LERICI F.C.)
FALL MODOU (LERICI F.C.)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB GENOA)
ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)
CALABRO MARCO (PRAESE 1945)
SERRA JAUCH SANCHE MOISES D. (PRAESE 1945)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
SGHAIRI OMAR (SAN DESIDERIO)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
ALLOCCA GIACOMO (SESTRESE BOR. 1919)
ZANETTI LEONARDO (SESTRESE BOR. 1919)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
GAGLIARDI GIORGIO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
VIRGA FEDERICO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CIAJOLO GIORGIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
SEGALERBA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VULPES SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DIALLO MAHAMADOU (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
LATINI MICHELE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PRISCO RAUL MARIA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
FIORUCCI ALESSIO (ANGELO BAIARDO)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
VIACAVA PIETRO (ATLETICO QUARTO)
ZENDRINI ANDREA (ATLETICO QUARTO)
SUFALI ENDRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GIORGY GABRIEL (BORGO INCROCIATI)
MARELLA NICOLO (BORGO INCROCIATI)
SEVERI EDOARDO (BORGO INCROCIATI)
TREVISAN MIRKO (BORGO INCROCIATI)
BARTOLOZZI PIETRO (CALVARESE 1923)
CALCAGNO TOMMASO (CALVARESE 1923)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
CARLINI MICHELE (CASARZA LIGURE)
MAZZADI SIMONE (CASARZA LIGURE)
PEREZ MENDEZ ANGEL NOEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GIAMPIERI MATTIA (LERICI F.C.)
ZAVATTO MATTEO (LERICI F.C.)
BERNIERI ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)
LORIERI SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
FERRANDO RICCARDO (MASONE)
GAGGERO LORENZO (MASONE)
PESENTI DANISH HAADY DA (OLIMPIC 1971)
NACCI ANDREA GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
COLOMBO ACHILLE (PRAESE 1945)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
BURDO FEDERICO (SAN CIPRIANO)
IAROPOLI CHRISTIAN (SAN CIPRIANO)
MESSINA ANDREA (SAN CIPRIANO)
BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)
OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)
BELVEDERE ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
PAVESE ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
BIANCO ADRIANO (VENTIMIGLIACALCIO)
BURDISSO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)