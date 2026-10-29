Calcio | Stadio Bacigalupo, Invernizzi (FdI): "Regione pronta a finanziare il 50% dei lavori, ma dal Comune mancano gli atti necessari"

"Regione Liguria aveva già confermato la propria disponibilità a finanziare il 50% dell'intervento di riqualificazione dello stadio Bacigalupo di Savona. Una disponibilità formalmente riconosciuta dal Comune lo scorso 28 luglio, ma alla quale non è seguita, nei tempi necessari, la documentazione relativa all'impegno di cofinanziamento comunale".



A dirlo è Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, intervenendo dopo le notizie relative allo stanziamento di quasi 4 milioni di euro per la riqualificazione di cinque impianti sportivi liguri, tra cui non figura il Bacigalupo.



«È importante ristabilire i fatti. La Regione non ha mai chiuso le porte al progetto del Bacigalupo, anzi ha manifestato concretamente la volontà di sostenerlo, tenendo conto anche dell'aumento dei costi rispetto alle previsioni iniziali. Per poter procedere con l'approvazione del finanziamento, però, era necessario che il Comune formalizzasse la propria quota attraverso gli opportuni atti di bilancio e l'inserimento dell'intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche. Documentazione che non è arrivata in tempo per l'ultimo Comitato del Fondo Strategico Regionale".



Invernizzi sottolinea inoltre come gli uffici regionali abbiano mantenuto un'interlocuzione costante e collaborativa con quelli comunali, anche per consentire il completamento dell'iter amministrativo.



"Le regole valgono per tutti i Comuni. La Regione riceve ogni anno numerose richieste di finanziamento e può candidare soltanto progetti esecutivi completi, in regola sotto il profilo tecnico e finanziario. Non si tratta quindi di una scelta politica contro Savona, ma del rispetto di procedure indispensabili per utilizzare correttamente le risorse pubbliche" prosegue.



"Il Bacigalupo è un impianto importante per la città e per tutto il territorio savonese. L'obiettivo deve essere quello di arrivare alla sua riqualificazione, senza alimentare polemiche o scaricare responsabilità sulla Regione. Da parte nostra resta la massima attenzione, ma ora è necessario che il Comune completi gli adempimenti richiesti. I cittadini e il mondo sportivo savonese meritano risposte concrete, non ricostruzioni fuorvianti" conclude Invernizzi.