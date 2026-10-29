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Calcio | 29 ottobre 2026, 16:19

Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Ufficiali le date delle semifinali Savona - Pietra Ligure e Albaro - Genova Calcio

Il 3 novembre il sorteggio sull'ordine di svolgimento

Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Ufficiali le date delle semifinali Savona - Pietra Ligure e Albaro - Genova Calcio

Dopo i rinvii causati dall’allerta “Arancione” di domenica 18 e martedì 20 ottobre, sono state riprogrammate le date delle semifinali. Il Comitato ha fissato i recuperi di mercoledì 4 novembre per le gare di campionato e del 28 ottobre per quella di Coppa Italia. Le semifinali si giocheranno nelle seguenti date:

  • Andata: mercoledì 18 novembre 2026
  • Ritorno: mercoledì 2 dicembre 2026
     

Le semifinali

Gli accoppiamenti sono già definiti:

  • S1: Savona FBC 1907 ASD – Pietra Ligure 1956
  • S2: Athletic Club Albaro – Football Genova Calcio

L’ordine di svolgimento delle gare sarà stabilito con un sorteggio, in programma martedì 3 novembre alle ore 12.00 nella sede del Comitato Regionale Liguria, in Via Dino Col 4/4.

Redazione

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