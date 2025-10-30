 / Pallanuoto

Rari Nantes Savona. Prima notte di Coppa alla Zanelli, alle 19:00 sarà sfida al Sabac Elixir

Prima europea della stagione davanti al proprio pubblico per la Rari Nantes Savona, che questa sera alla “Zanelli” affonta i serbi del VK Šabac Elixir nella seconda giornata del Group Stage di Len Euro Cup.

Appuntamento alle 19 contro la compagine che, come la Rari, ha vinto nella prima giornata: se i biancorossi avevano espugnato Berlino superando 16-15 lo Spandau, lo Sabac (nella passata stagione terza forza del proprio campionato nazionale) ha superato 11-9 lo Steaua Bucarest. Chi vince oggi potrebbe dunque imprimere una prima sterzata nella lotta al primo posto del girone.

Tra le fila dei savonesi tutti a disposizione: Angelini ha recuperato Cora (reduce dall'influenza) e Rocchi, guarito da qualche acciacco di troppo.

La direzione di gara è affidata all'ungherese Gyorgy Kun e al francese Julien Bourges, il delegato Len sarà Andy Hoepelman.

Sono a disposizione i  biglietti al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

Roberto Vassallo

