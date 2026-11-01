Calcio | Seconda Categoria. Sette gare pomeridiane nei gironi A e B

GIRONE A

Negli anticipi vittoria per 9-0 nel derby under 21 per l'Albingaunia sul Pontelungo. La San Filippo Neri ha invece pareggiato 1-1 contro il Camporosso B.

Dopo l'anticipo mattutino tra Riva Ligure e Carlin's Boys, spazio a tre gare pomeridiane: la San Michele giocherà in casa del Bordighera alle 17:00, alle 15:00 Sanremo 2000 - Oneglia B e San Bartolomeo Cervo - Real Santo Stefano.

GIRONE B

Ieri pomeriggio pareggio al Corrent tra Carcarese Under 21 e Plodio. Il Savona B ha invece battuto 2-1 in trasferta la Veloce Under 21.

Tutte le gare odierne saranno disputate alle 14:30. Il Borghetto B ospiterà il Giusvalla, in Val Bormida spazio a Mallare - Virtus Don Bosco, Pallare - Spotornese e Rocchetta - Murialdo.







