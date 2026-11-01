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Calcio | 01 novembre 2026, 11:56

Calcio | Prima Categoria. Girone A a pieno regime, solo una partita nel gruppo B dopo le sconfitte di Priamar e Sassello

Calcio | Prima Categoria. Girone A a pieno regime, solo una partita nel gruppo B dopo le sconfitte di Priamar e Sassello

GIRONE A
Sesta giornata in calendario per il gruppo ponentino.
In attesa dei recuperi, l'Andora guida la graduatoria. Oggi la squadra di Ghigliazza sfiderà in trasferta l'Argentina.
In Val Bormida due incontri: Dego - Ospedaletti e Cengio - Villanovese, mentre l'Altarese farà visita all'Oneglia.

Torna al Santuario lo Speranza, seconda forza del campionato con gli orange: al "Briano" i rossoverdi affronteranno il Camporosso nel posticipo delle 17:00.

A pochi chilometri di distanza completeranno il programma due gare fondamentali per la zona bassa della classifica: Veloce - Cisano e Quiliano & Valleggia - Nolese.
 

GIRONE B
Sabato ancora amaro per Priamar e Sassello. Oggi si disputerà una sola gara: San Giovanni Battista - Serra Riccò.


 





 

Redazione

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