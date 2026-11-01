Calcio | Loano e Ceriale fanno e disfano, il derby finisce 2-2

SAN FRANCESCO LOANO - CERIALE 2-2 (14' Halaj, 20' Beluffi - 39' Belvedere, 43' Sina)
49' FINISCE QUA! LOANO - CERIALE TERMINA 2-2!
45' saranno quattro i minuti di recupero
45' Mehmetaj riesce a girare verso la porta un pallone non facile, Gallo c'è
41' ripartenza fulminea di Beluffi, Gasco si appende all'attaccante biancoblu. Inevitabile il giallo
36' un cambio per parte: Gasco per Di Lorenzo e Bonifazio per Halaj
28' cross di Staltari per Beluffi, pallone leggermente troppo alto per innescare correttamente il colpo di testa
27' cambio Ceriale, fuori Peirano, dentro Ascheri
25' ci riprova Arzarello, questa volta sul secondo palo, ma il centrale non trova il tempo per spingere la sfera in porta
23' cambio Loano: esce Belvedere, entra Mehmetaj
22' E' una partita che può finire in qualsiasi modo, entrambe le squadre stanno provando a vincerla
21' Opportunità per Tobia, destro di prima intenzione privo di misura
20' Ancora Metani! Galoppa Tobia, palla a servire il taglio di Gaudino, il numero uno rossoblu ci mette il piedone
19' Angolo Loano, Arzarello salta in solitaria, ma senza trovare la giusta angolazione. Blocca Gallo
14' Metani super in questo avvio di ripresa, l'estremo rossoblu si esalta sul tiro a botta sicura di Tobia
11' altra occasione limpida per il Ceriale. Halaj non è in fuorigioco, Metani non sbaglia il tempo dell'uscita e respinge fuori dall'area
10' Bonifazio dai 25 metri, Gallo blocca senza problemi
9' una traiettoria beffarda rischia di beffare Gallo, il portiere si rifugia in corner
7' Ceriale vicino al nuovo vantaggio, Halaj serve Tobia, destro di prima intenzione che esalta il riflesso di Metani
5' Hamati converge e tira, una deviazione genera un corner per i rossoblu
1' inizia la ripresa!
SECONDO TEMPO
47' squadre negli spogliatoi, 2-2 all'Ellena
45' partita incredibile all'Ellena, entrambe le squadre pagano il respettivo blackout
43' IL PAREGGIO DELLA SAN FRANCESCO LOANO! BELVEDERE RICAMBIA IL FAVORE A SINA INVENTANDO UN ASSIST MAGICO, IL NUMERO 10 E' GLACIALE DAVANTI A GALLO: 2-2!
39' IL GOL DELLA SAN FRANCESCO LOANO! BELVEDERE! IL NUMERO NOVE TROVA LO SPIRAGLIO GIUSTO DOPO IL BEL CROSS MESSO DA SINISTRA DA SINA
38' problemi per Taku, in campo Aicardi
36' Halaj lascia il piede sull'uscita di Metani. Ammonizione ingenua
34' I padroni di casa provano a farsi vedere su piazzato, la difensa ospite sta reggendo senza affanni
30' La San Francesco Loano non pressa, il Ceriale gestisce palla. Sembrano gli ospiti a dover recuperare due reti
27' destro in alleggerimento di Prudente, il terzino destro ha evitato la ripartenza rossoblu
26' clima teso davanti alle panchine, Mantero estrae il cartellino giallo
24' San Francesco Loano troppo leggera a livello difensivo, il Ceriale ha saputo attendere per poi colpire in ripartenza
20' RADDOPPIO IMMEDIATO DEL CERIALE! BELUFFI! CROSS DI HALAJ, GRAN GOL IN ACROBAZIA DEL COLLEGA DI REPARTO.
14' CERIALE IN VANTAGGIO! HALAJ! CAVALCATA A DESTRO DI TOBIA NON CONTENUTA, CROSS IN AREA NON TRATTENUTO DA METANI, HALAJ E' IL PIU' LESTO A DEPOSITARE IN RETE
13' il Ceriale prova a proporsi in avanti ma una nuova conclusione arriva dal destro di Hamati, tiro di controbalzo poco efficace
8' punizione dal limite dell'area per la San Francesco, Bonifazio calcia di interno destro, pallone a pochi metri dal montante di Gallo
6' replica Hamati con una conclusione dal vertice dell'area, parata facile per Gallo
4' prima opportunità per la San Francesco Loano. Lancio lungo dalle retrovie, il sole probabilmente disturba la difesa ospite, il tentativo di Sina viene però contenuto in extremis
1' si parte!
PRIMO TEMPO
SAN FRANCESCO LOANO: Metani, Arzarello, Ndoiaye, Bonifazio, Alberto, Colantonio, Siriu, Di Lorenzo, Belvedere, Sina, Hamati.
A disposizione: Scalvini, Andreetto, D'Aiuto, Oxhallari, Auteri, Gloria, Gasco, Mehmetaj, Ferrara.
Allenatore: Falco (Brignoli squalificato)
CERIALE: Gallo, Prudente, Staltari, Destito, Buonocore, Taku, Tobia, Peirano, Halaj, Gaudino, Beluffi.
A disposizione: Mondino, Miranda, Aicardi, Guaraglia, Paltrinieri, Bonifazio, Minazzo, Insolito, Ascheri.
Allenatore: Mambrin
Arbitro: Mantero di Savona
Assistenti: Ferrari di Genova e Calo di Albenga