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PRIMA PAGINA 4 | 01 novembre 2026, 14:56

Calcio | Loano e Ceriale fanno e disfano, il derby finisce 2-2

Doppio vantaggio ospite con Halaj e Beluffi, di Belvedere e Sina la replica rossoblu

Calcio | Loano e Ceriale fanno e disfano, il derby finisce 2-2

SAN FRANCESCO LOANO - CERIALE 2-2 (14' Halaj, 20' Beluffi - 39' Belvedere, 43' Sina)
 

49' FINISCE QUA! LOANO - CERIALE TERMINA 2-2!

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' Mehmetaj riesce a girare verso la porta un pallone non facile, Gallo c'è

41' ripartenza fulminea di Beluffi, Gasco si appende all'attaccante biancoblu. Inevitabile il giallo

36' un cambio per parte: Gasco per Di Lorenzo e Bonifazio per Halaj

28' cross di Staltari per Beluffi, pallone leggermente troppo alto per innescare correttamente il colpo di testa

27' cambio Ceriale, fuori Peirano, dentro Ascheri

25' ci riprova Arzarello, questa volta sul secondo palo, ma il centrale non trova il tempo per spingere la sfera in porta

23' cambio Loano: esce Belvedere, entra Mehmetaj

22' E' una partita che può finire in qualsiasi modo, entrambe le squadre stanno provando a vincerla

21' Opportunità per Tobia, destro di prima intenzione privo di misura

20' Ancora Metani! Galoppa Tobia, palla a servire il taglio di Gaudino, il numero uno rossoblu ci mette il piedone

19' Angolo Loano, Arzarello salta in solitaria, ma senza trovare la giusta angolazione. Blocca Gallo

14' Metani super in questo avvio di ripresa, l'estremo rossoblu si esalta sul tiro a botta sicura di Tobia

11' altra occasione limpida per il Ceriale. Halaj non è in fuorigioco, Metani non sbaglia il tempo dell'uscita e respinge fuori dall'area

10' Bonifazio dai 25 metri, Gallo blocca senza problemi

9' una traiettoria beffarda rischia di beffare Gallo, il portiere si rifugia in corner

7' Ceriale vicino al nuovo vantaggio, Halaj serve Tobia, destro di prima intenzione che esalta il riflesso di Metani

5' Hamati converge e tira, una deviazione genera un corner per i rossoblu

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO
 

47' squadre negli spogliatoi, 2-2 all'Ellena

45' partita incredibile all'Ellena,  entrambe le squadre pagano il respettivo blackout

43' IL PAREGGIO DELLA SAN FRANCESCO LOANO! BELVEDERE RICAMBIA IL FAVORE A SINA INVENTANDO UN ASSIST MAGICO, IL NUMERO 10 E' GLACIALE DAVANTI A GALLO: 2-2!

39' IL GOL DELLA SAN FRANCESCO LOANO! BELVEDERE! IL NUMERO NOVE TROVA LO SPIRAGLIO GIUSTO DOPO IL BEL CROSS MESSO DA SINISTRA DA SINA

38' problemi per Taku, in campo Aicardi 

36' Halaj lascia il piede sull'uscita di Metani. Ammonizione ingenua

34' I padroni di casa provano a farsi vedere su piazzato, la difensa ospite sta reggendo senza affanni

30' La San Francesco Loano non pressa, il Ceriale gestisce palla. Sembrano gli ospiti a dover recuperare due reti

27' destro in alleggerimento di Prudente, il terzino destro ha evitato  la ripartenza  rossoblu

26' clima teso davanti alle panchine, Mantero estrae il cartellino giallo

24' San Francesco Loano troppo leggera a livello difensivo, il Ceriale ha saputo attendere per poi colpire in ripartenza

20' RADDOPPIO IMMEDIATO DEL CERIALE! BELUFFI! CROSS DI HALAJ, GRAN GOL IN ACROBAZIA DEL COLLEGA DI REPARTO.

14' CERIALE IN VANTAGGIO! HALAJ! CAVALCATA A DESTRO DI TOBIA NON CONTENUTA, CROSS IN AREA NON TRATTENUTO DA METANI, HALAJ E' IL PIU' LESTO A DEPOSITARE IN RETE

13' il Ceriale prova a proporsi in avanti ma una nuova conclusione arriva dal destro di Hamati, tiro di controbalzo poco efficace

8' punizione dal limite dell'area per la San Francesco, Bonifazio calcia di interno destro, pallone a pochi metri dal montante di Gallo

6' replica Hamati con una conclusione dal vertice dell'area, parata facile per Gallo

4' prima opportunità per la San Francesco Loano. Lancio lungo dalle retrovie, il sole probabilmente disturba la difesa ospite, il tentativo di Sina viene però contenuto in extremis

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

SAN FRANCESCO LOANO: Metani, Arzarello, Ndoiaye, Bonifazio, Alberto, Colantonio, Siriu, Di Lorenzo, Belvedere, Sina, Hamati.

A disposizione: Scalvini, Andreetto, D'Aiuto, Oxhallari, Auteri, Gloria, Gasco, Mehmetaj, Ferrara.

Allenatore: Falco (Brignoli squalificato)
 

CERIALE:  Gallo, Prudente, Staltari, Destito, Buonocore, Taku, Tobia, Peirano, Halaj, Gaudino, Beluffi.

A disposizione: Mondino, Miranda, Aicardi, Guaraglia, Paltrinieri, Bonifazio, Minazzo, Insolito, Ascheri.

Allenatore: Mambrin
 

Arbitro: Mantero di Savona

Assistenti: Ferrari di Genova e Calo di Albenga

Lorenzo Tortarolo

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