Calcio, Savona. L'atto per il passaggio delle quote è stato posticipato, la firma arriverà nel corso del primo pomeriggio

AGGIORNAMENTO: l'atto è stato rinviato alle ore 13:00 a causa di un ritardo della parte acquirente. Nel caso non dovessero sorgere ulteriori contrattempi, il passaggio delle quote societarie avverrà a inizio pomeriggio

E' atteso per la tarda mattinata odierna il passaggio di consegne formale tra Cristiano Cavaliere e la cordata guidata da Roberto Patrassi.

Alle 10:30, salvo contr'ordini, è infatti fissato l'appuntamento presso lo studio notarile Firpo - Smedile, finalizzato al trasferimento delle quote di maggioranza dalla General Sport alla Sanna Sport Management.

A firme avvenute il nuovo corso societario potrà ufficialmente prendere il via, dando così l'opportunità al club di formalizzare i primi tesseramenti, a partire da quello del tecnico, Sandro Siciliano.

Unitamente arriveranno anche le firme dei giocatori, in questi giorni in ritiro a Champoluc. Il lavoro sul campo procede spedito per creare intese dentro e fuori dal campo, in attesa della prima amichevole ufficiale calendarizzata per domenica 4 agosto.