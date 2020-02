Seconda sconfitta consecutiva e vetta che si allontana per l'Albenga.

Mister Solari al termine della partita non si capacita per le numerose occasioni da gol sprecate, complimentandosi al contempo con il suo ex portiere, Alberto Moraglio.

La posizione del tecnico appare in forte discussione, ma lo stesso allenatore rimanda ogni possibile sviluppo alle scelte della società.