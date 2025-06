Cessione Imperia Calcio, parla capitan Beppe Giglio: "Stiamo aspettando tutti... Ma non so fino a che punto potremo resistere"

La voce del capitano è sempre quella più attesa nei momenti difficili, e quando Beppe Giglio decide di parlare lo fa a nome di un intero spogliatoio che si sente sospeso nel vuoto. La trattativa per la cessione dell’Imperia Calcio che coinvolge l’imprenditore Giuseppe Ruggieri e il presidente uscente Fabrizio Gramondo, sembra essersi arenata, lasciando i giocatori nell’incertezza più totale.

"Stiamo aspettando tutti... l’Imperia – afferma Giglio con tono serio –. Ma non so fino a che punto potremo resistere. Ci sono giocatori che hanno richieste concrete da altre società, ed è difficile trattenerli ancora per molto". Un segnale chiaro, che suona quasi come un ultimatum da parte del gruppo squadra: il tempo delle attese indefinite sembra essere finito.

La situazione si è complicata ulteriormente negli ultimi giorni. Dopo che l’ex patron di Sanremese e Spezia, Ruggieri, ha fatto pervenire tramite il suo consulente, il commercialista imperiese Paolo Trucco, la bozza di preliminare di acquisto che prevede l'inziale ingresso di Ruggieri al 50 per cento delle quote. Da parte del presidente Gramondo, a stamattina, non è arrivata, però, alcuna risposta. Un silenzio (ieri il telefonino di Gramondo ha squillato a vuoto per tutta la giornata) che rischia di complicare l’operazione e parte programmazione della prossima stagione.

Nel frattempo, tutto si è fermato, ovviamente, anche sul fronte tecnico. Il direttore generale Antonio Soda e il direttore sportivo Valentino Papa, entrambi in attesa dell’eventuale ufficialità da part della nuova proprietà, hanno interrotto i colloqui (informali) con alcuni giocatori e il possibile nuovo allenatore Marco Didu, che sembrava il profilo scelto per guidare l’Imperia nella nuova stagione. Da fonti piemontesi, intanto, si apprende che Pietro Buttu, ancora sotto contratto con l’Imperia fino al 30 giugno e che attende a sua volta di conoscere il proprio destino, sarebbe vicino all'accordo con il Derthona.

"Ci sentiamo isolati", rincara la dose il capitano di 1000 battaglie, che invita le parti a sbloccare l’impasse entro il fine settimana. "Speriamo si sblocchi tutto – prosegue – anche perché entro la prossima settimana devono essere firmate le liberatorie. Ogni giorno che passa, diventa più difficile tenere unito il gruppo".

Una presa di posizione forte, che chiama in causa anche eventuali pendenze con il personale sportivo da parte del club di piazza d'Armi e che fotografa la frustrazione di chi vive in prima linea questa fase di stallo. L’Imperia è ferma, sospesa tra passato e futuro, con una trattativa che pare essersi smarrita nel silenzio di Gramondo. Ma il tempo, come ha ricordato Giglio, sta per scadere.