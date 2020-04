Sport: la ripresa è vicina anche in Liguria, ecco le prime discipline che potrebbero ripartire

No categorico agli sport di squadra, a quelli di contatto e alle attività sportive al chiuso. Via libera invece per le discipline in solitaria e all'aria aperta (possibilmente in zone non particolarmente frequentate). Con l'avvento della Fase 2 anche lo sport torna a ritrovare spazio nelle vite degli italiani, seppur con tutte le cautele del caso.

E così si va verso il ritorno in formazione individuale dei runners e dei ciclisti (su strada oltre che sui sentieri) ma anche dei praticanti degli sport di mare: secondo diversi pareri scientifici, infatti, il virus in acqua si disperderebbe. Sì dunque alle nuotate da soli e alle uscite a bordo di imbarcazioni o windsurf, mentre vigerà ancora il semaforo rosso per le piscine. Inoltre, semaforo verde anche per il ritorno delle escursioni in montagna (sempre nel rispetto delle distanze).

Novità positive pure per gli amanti del tennis: consentendo l'accesso ai campi (solo all'aperto) di non più di due persone alla volta, i circoli potrebbero garantirne la pratica con il pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza. Maggiori difficoltà invece per il mondo dell'atletica leggera dove la gestione degli spazi riservati alle varie discipline può creare più di un problema e per le palestre che dovranno riorganizzare anch'esse i propri spazi contingentando gli accessi.