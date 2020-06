Calcio, Savona. Europa Verde replica all'Assessore Scaramuzza: "Serve chiarezza, le pendenze con il Comune sono state tutte saldate?"

Il comunicato dei Verdi, a replica della nostra intervista all'assessore Scaramuzza sulle sorti del Savona Calcio (CLICCA QUI per leggerla):

"In queste ore i savonesi si sentiranno particolarmente felici di aver affidato le sorti della città ed in particolare turismo,sport,manifestazioni,varie ed eventuali,catena di chiusura del cancello di Palazzo Santa Chiara all'assessore " ottimista per natura" (così si è definito sui quotidiani locali) Scaramuzza.